La malattia a Sanremo: "Il palco contro lo stigma". Psichiatri e oncologi: "Da Balti a Fedez, messaggio di coraggio"

La malattia irrompe sul palco di Sanremo, attraverso le canzoni ma anche con la testimonianza diretta di chi sta vivendo una patologia importante. Da Bianca Balti, top model cha sta affrontando un tumore ovarico e che veste i panni di co-conduttrice con Carlo Conti, a Fedez che nel suo brano al Festival racconta della depressione che ha dovuto a lungo combattere. Ma non solo. Parole e presenze che rappresentano «messaggi importanti di incoraggiamento per tantissimi pazienti», commentano specialisti e medici. E quello sanremese, affermano, diventa anche un palco «contro lo stigma». Bianca Balti: la forza di esserci e celebrare la vita Affrontare la malattia significa anche semplicemente esserci e partecipare, come per Bianca Balti che, in conferenza stampa, ha voluto precisare di essere venuta a Sanremo non per «fare la malata ma per celebrare la vita».

E’ «positivo che la malattia la si mostri senza vergognarsene, perchè non è una vergogna - afferma il presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Franco Perrone -. Credo che l’immagine di una paziente in corso di trattamento, come nel caso di Bianca Balti, che lavora e lo fa anche affrontando una grande esposizione a Sanremo, sia un grande messaggio di incoraggiamento per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni di malattia». Un incoraggiamento, aggiunge l’oncologo, «circa la possibilità di affrontare le cure senza che queste stravolgano la vita o la propria attività lavorativa». Oggi, «convivere con il cancro, e per tempi anche molto lunghi, è uno degli obiettivi raggiunti grazie ai progressi terapeutici e se durante questa convivenza la qualità della vita - che include la capacita relazionale - rimane alta, vuol dire che siamo sulla strada giusta». Quindi, afferma Perrone, «la presenza di Balti rappresenta un segnale di ottimismo ed il palco diventa uno strumento di incoraggiamento per tanti pazienti oncologici».