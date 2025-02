Oroscopo di oggi 14 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 14 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 14 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Molti impegni e poco tempo per festeggiare Cupido, come si dovrebbe a San Valentino. Prima del divertimento, ci sarà il dovere e qualche incombenza. La nostra relazione è magnifica, ma un’idea brillante eviterà che si areni nelle secche del quotidiano. Toro. 21/4 – 20/5 Impegnati ma sereni, ci godiamo l’atmosfera distesa in casa con la persona amata. Ore ideali per stupire o farci stupire da qualche bella sorpresa. Sensazione di totale benessere, corpo e mente viaggiano all’unisono, apprezzando quello che la vita regala. Gemelli. 21/5 – 21/6 Luna insofferente in quadratura, ovvio che non siamo in vena. Aggiungiamo la disarmonia di Saturno, e pure oggi l’amore diventa l’ultimo dei pensieri. Clima familiare raffreddato da improvvisi rovesci. Cose che capitano, la perfezione non è di questo mondo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sorridente la Luna amica di Marte, che rende la dolce metà espansiva e affettuosa. Giochiamo bene la partita, possiamo strappare promesse. Grazie a una logica finissima, chiuderemo una trattativa con un interlocutore che sembrava un osso duro. Leone. 23/7 – 23/8 Venerdì pieno dal punto di vista lavorativo. Soddisfacente sotto il profilo della professionalità che ci vale l’apprezzamento e la stima dei colleghi. Sul fronte del cuore silenzio assoluto. Ma l’amico a quattro zampe ci accoglie festoso come sempre. Vergine. 24/8 – 22/9 La nostra Luna è appoggiata da due astri energici, Marte e Urano. Non facciamoci guastare la festa dalla nostalgia per il passato. Siamo amorevoli con noi stessi. La cosa essenziale nei rapporti con gli altri è rimanere sempre chiari, autentici e soprattutto sinceri. Bilancia. 23/9 – 22/10 Non pretendiamo troppo, quando le circostanze non sono del tutto a nostro favore. Seguiamo le indicazioni che la vita quotidianamente ci offre. Se l’isolamento non è motivato dalla necessità di riflettere, evitiamo di chiudere fuori chi ci vuole bene.