Oroscopo di domani 16 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 16 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 16 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Molliamo il timone del rapporto e lasciamo fare all’altro. Ci condurrà per mano sempre più vicino al nostro ideale di amore, intenso, romantico e stuzzicante. Spese cospicue per un nuovo abito o un regalo importante che renderà felice una persona speciale. Toro. 21/4 – 20/5 Non saremo sufficientemente lucidi per affrontare come si dovrebbe una delicata questione familiare. Rimandiamo, possibilmente, ogni discussione. Con la giusta dose di grinta, potremo raddrizzare una situazione che rischiava di andare alla deriva. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna ci protegge e ci sostiene. Piccoli spostamenti potranno rivelarsi piacevoli e avranno il potere di rilanciare l’entusiasmo e la vitalità. Novità, occasioni favorevoli, ampliamento degli interessi, nuovi slanci nella storia d’amore di sempre.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il transito della Luna in Bilancia non incontra i nostri favori. Navighiamo a vista, nell’incertezza ci sono decisioni che non possiamo più rimandare. C’è molta confusione intorno a noi, per fortuna abbiamo degli amici pronti a tirarci fuori dalle nebbie. Leone. 23/7 – 23/8 Grazie alla Luna, la disposizione d’animo è allegra. Lasciamoci la libertà di seguire le aspirazioni personali. Serata di divertimento con gli amici. Ritagliamoci degli spazi per inseguire interessi e passatempi inediti, saranno un piacevole diversivo. Vergine. 24/8 – 22/9 Puntiamo alla conquista di quanto desideriamo, i tempi sono maturi. Marte ci rende degli invincibili lottatori, più forti di ogni eventuale rivale. Un progetto di investimento economico richiede di essere studiato bene, non siamo frettolosi e sbrigativi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Abbracciata a Giove e supportata dal Sole, la Luna mette le ali alla nostra creatività. Viaggi, incontri e socievolezza, i fiori all’occhiello. I progetti affettivi decollano, le certezze che desideriamo si costruiscono strada facendo, mano a mano.