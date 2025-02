Oroscopo di oggi 15 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Assediati dalla Luna in Vergine, stamattina tutto ci va stretto: il lavoro, a seguire i parenti, la nostra metà e noi stessi. Con il passare delle ore andrà meglio. Per rilassarci orientiamoci verso un bel libro, della buona musica e quattro chiacchiere con un amico...

Andamento lento, ma confortante. Quotidianità consolidata, occupazioni semplici, piccoli piaceri che hanno il vantaggio di riportarci con i piedi per terra. Diamoci da fare per rivedere e riscoprire valori che hanno il gusto della semplicità. Chi si accontenta...

Grazie al sestile lunare, gli spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Approfittiamone per fare un salto fuori dal quotidiano soprattutto al risveglio. Con l’aiuto di profonde riflessioni, possiamo mettere a punto decisioni importanti per la nostra famiglia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con la complicità lunare, al mattino ciò che è pratico e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, ci riuscirà a meraviglia. Buonumore senza pretese. Configurazione ottima per chiudere la settimana lavorativa in bellezza, recuperando terreno e tempo perduti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La nostra simpatia oggi non colpisce nel segno e non basta a salvarci dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. La partenza per un viaggio andrebbe fissata per la serata in modo da poter fare tutto con tranquillità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna armonica al segno dona concretezza alle nostre iniziative e garantisce successo a tutti i progetti d’amore, affari o lavoro che siano almeno in mattinata. Pomeriggio dedicato alle faccende di casa. Fra una cosa e l’altra, rilassiamoci fra le braccia di chi amiamo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Costretti a volare rasoterra dalle contingenze odierne e da qualche problema che ci toglie il sonno, lanciamo evidenti segnali d’insofferenza. Desideriamo spazi aperti, culliamo sogni di libertà e ci perdiamo rincorrendo ciò che non possiamo avere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Malintesi con il prossimo, imprevisti in viaggio, la sensazione di disagio e una malinconia infondata sono il frutto dell’opposizione lunare a Nettuno. Malumori e disaccordi si spiegano, ma non arrendiamoci, alle critiche rispondiamo a colpi di buonsenso.