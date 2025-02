Oroscopo di domani 19 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 19 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Periodo movimentato, ma le stelle ci danno quella dose di passionalità e d’amore necessari per aggiustare ciò che non funziona e fare una revisione. Scelte finanziarie e investimenti produttivi. L’impegno nella professione sarà ampiamente ripagato. Toro. 21/4 – 20/5 Per realizzare i nostri obiettivi, possiamo contare su un consistente apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Agevoli i viaggi, gli affari e i rapporti di lavoro. Dialogo nella coppia, è facile capire e farci capire. Gemelli. 21/5 – 21/6 Atmosfera poco stimolante, non all’altezza delle nostre fantasie. Ma non diamo niente per scontato, qualcuno potrebbe piacevolmente stupirci. Se una storia ci sta a cuore, rimbocchiamoci le maniche per recuperarla, la soluzione è nell’effetto sorpresa.

Cancro. 22/6 – 22/7 Complice la Luna, la nostra perspicacia tocca livelli altissimi. Ci basta un’occhiata per capire gli altri e avere una panoramica della situazione. C’è spazio per una maggiore apertura e disponibilità: in questo modo offriamo ciò che siamo veramente. Leone. 23/7 – 23/8 È un mercoledì stonato, senza un motivo preciso. Servono pragmatismo ed efficienza: soprattutto mettiamo da parte le questioni di principio. Miglioramento dell’umore in serata, riacquisteremo verve. La notte tra le braccia dell’amato è magica. Vergine. 24/8 – 22/9 Con tutta probabilità, di malintesi da chiarire e di faccende da sistemare in casa ce ne sono in quantità: prendiamo la Luna al balzo e parliamo. Buonumore e ambiente familiare collaborativo. Non sottovalutiamo alcune intuizioni improvvise. Bilancia. 23/9 – 22/10 Ci dedicheremo in toto al lavoro, alle abitudini consolidate e alle faccende pratiche rimandate durante la settimana. Niente svaghi fuori dall’ordinario. L’amore è associato a ricordi e belle esperienze condivise, ma c’è anche il cruccio di sottili rancori.