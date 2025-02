Oroscopo di domani 21 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La vita di relazione ci impegnerà più del solito. Dovremmo curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppur disordinatamente il quotidiano. Elaboriamole con delicatezza.

Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurci alla necessaria riflessione. Non abbiamo paura di quello che potremmo trovare. Venerdì produttivo per le faccende di casa, ma fonte di ansia per le finanze. Investimenti in sospeso.

Le ore scorrono pigre, ma tra svaghi e incontri con gli amici, la mente lavora a pieno regime nella progettazione di nuove iniziative professionali. Se il cuore batte per qualcuno che ancora non ci ha dato segnali, contando su Venere possiamo sperare.

Cancro. 22/6 – 22/7

Diverremo pensierosi per quanto riguarda la carriera. Siamo ambiziosi, ma dobbiamo procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua. Insorgono malintesi dovuti alla mancanza di discrezione di qualcuno.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Ci sentiamo sicuri di noi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione. Non lasciamoci sfuggire un’occasione per inoltrare a chi amiamo le richieste che ci stanno più a cuore.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giorno ricco di pene affettive. L’immaginazione ci gioca un brutto scherzo, rientriamo alla base e rimettiamo subito la logica al suo posto. Una telefonata potrà confonderci le idee, non rimuginiamoci su troppo e aspettiamo per chiedere chiarimenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittiamone per portare a buon fine ciò che abbiamo in sospeso. Novità. Variamo la dieta. Telefoniamo a un amico perso di vista o escogitiamo un programma effervescente per una serata piacevole.