Oroscopo di oggi 20 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 20 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Galeotta l’atmosfera romantica evocata dalla Luna e da Venere. Se per qualche ragione il giorno degli innamorati è passato inosservato, festeggiamo oggi. Tra le coccole faremo progetti con la dolce metà: due cuori, una capanna e un solido... conto in banca. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna non ci è amica, ma potremo serenamente passarci sopra: famiglia, amici e Cupido fanno corona intorno a noi, placando le nostre ansie. Una buona notizia. Chi amiamo è in vena di abbracci, perché non ricambiare? Allentiamo il controllo! Gemelli. 21/5 – 21/6 Il limbo dell’incertezza non è la nostra zona di comfort e questa giornata tentennante ci crea disagio. Proviamo a concederci il piacere del dubbio. Tentazioni e perplessità. Cambiamo quello che va cambiato e usciamo dal tunnel della monotonia.

Cancro. 22/6 – 22/7 Avremo l’ispirazione e le energie giuste per avviare dei progetti. Meno sicuri delle nostre opinioni, raccoglieremo ogni apporto dal confronto con gli altri. Momenti di fluida emotività. Condivideremo esperienze e sensazioni con le persone che abbiamo accanto. Leone. 23/7 – 23/8 A suscitare incomprensioni, rimescolando i nostri desideri e le nostre idee, ci infila lo zampino la Luna. Dal pomeriggio segnali di distensione. Per non incorrere in critiche, riformuliamo i programmi mettendo in discussione una nostra creazione. Vergine. 24/8 – 22/9 Il pizzico di peperoncino, necessario al buon funzionamento della coppia, in mattinata è garantito dalla Luna in Scorpione. Effusioni vulcaniche. Avanziamo serenamente delle richieste lavorative, contando sull’appoggio e la complicità di chi ci stima. Bilancia. 23/9 – 22/10 Giovedì tranquillo che favorisce una quotidianità ben organizzata nella quale profondere le nostre energie. Saremo soddisfatti dei risultati ottenuti. Liberi o no, l’avventura ci tenta e senza complicazioni di troppo, potremo vivere incontri inconsueti.