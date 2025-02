Oroscopo di domani 24 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La mossa giusta per noi sarà starcene tranquilli in poltrona per ricaricarci. Piccoli svaghi sono consentiti, a condizione che siano a basso costo. Lunedì caratterizzato dall’elemento Terra: pochi lazzi, frizzi e molta concretezza, approfittiamone!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttiamolo per lavorare, studiare o per concedere tempo a noi stessi. In seguito avremo soltanto voglia di riposare. Con calma e pazienza, potremmo smantellare ostacoli pratici e resistenze da parte dell’ambiente.

Leone. 23/7 – 23/8

Concreti e anche convincenti, possiamo conquistare la nostra fetta di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati, agiamo con calma. Il settore professionale in primissimo piano, sullo sfondo la vita affettiva, forse poco gratificante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Risveglio pimpante in virtù della Luna. Riconquisteremo l’equilibrio che ci consentirà di affrontare con un buon passo la settimana appena cominciata. Cupido ci sostiene in questo periodo, non lasciamo che le beghe pratiche sottraggano forza alle emozioni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Tutto può essere modificato, soprattutto ciò che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, è naturale che facciamo fatica a star loro dietro. La curva nel grafico del lavoro è ascendente: accordi, proposte e nuove collaborazioni proficue.