Oroscopo di oggi 27 febbraio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 febbraio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 27 febbraio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 La riuscita non sempre è una conseguenza dell’azione, a volte se ci fermiamo ad “annusare” l’aria, arrivano intuizioni illuminanti e risolutive. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza. Per ora siamo in fase di transizione. Toro. 21/4 – 20/5 Con l’appoggio di aspetti promettenti, la Luna in Pesci ci aiuta a trascorrere una giornata all’insegna della dolcezza e della serenità familiare. Coccole. Socialità appagante, spostamenti imprevisti, impegno nel campo del volontariato ricco di soddisfazioni. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’umore non sarà al massimo, ma non trascuriamo le relazioni, anche se probabilmente apprezzeremo la tranquillità di qualche ora in solitudine. Chiediamo conferme del nostro fascino, ma nel passare dalle parole ai fatti ci mostriamo sfuggenti ed evasivi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Giovedì ottimo, capeggiato dalla Luna in Pesci che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavamo affatto. Se siamo innamorati, sorvoliamo su alcune divergenze, altrimenti dobbiamo mettere in conto discussioni. Leone. 23/7 – 23/8 Dopo qualche momento di difficoltà per i rapporti interpersonali, possiamo tirare un sospiro di sollievo focalizzandoci solo su noi stessi. Un sogno potrà essere condiviso con la nostra dolce metà, lasciandoci andare alle emozioni intense. Vergine. 24/8 – 22/9 Divergenze di opinione ci rendono insofferenti. I pianeti ci consigliano un atteggiamento più duttile, forse il rapporto a due richiede una verifica. Non è il caso di farci prendere la mano dalle incertezze e di agire impulsivamente: aspettiamo che passi. Bilancia. 23/9 – 22/10 L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo ci disturba. Non amiamo le polemiche, specie per questioni che riteniamo secondarie. Non spaventiamoci di fronte all’impegno che nuove responsabilità comportano. La fortuna aiuta gli audaci.