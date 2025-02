Oroscopo domani 1 marzo 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 1 marzo 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 1 marzo 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Forza di volontà e di persuasione garantiti dal sestile lunare con Plutone. A guidare i nostri passi è l’ambizione. Per emergere, puntiamo sull’originalità. Esperienze intense, viaggi e intimità coinvolgente in amore. Con gli amici apriamoci alle confidenze. Toro. 21/4 – 20/5 Al risveglio la Luna è complice di Urano. Condividiamo con chi amiamo il mondo interiore che vive in noi. Le relazioni acquisteranno autenticità. Siamo in armonia con le persone care. È un buon momento per confessare un segreto che ci appesantisce. Gemelli. 21/5 – 21/6 Per oggi possiamo parlare di amicizia ritrovata. Quella con l’A maiuscola: di vecchia data, un po’ allentata dal tempo, ma sempre forte e intensa. Messaggi e telefonate con chi è lontano, arriva un invito inatteso che forse lasceremo cadere nel vuoto.

Cancro. 22/6 – 22/7 Tanti bei progetti in mente, indubbiamente originali, ma prima di essere assaliti dai dubbi, dovremo iniziare a dar loro forma e concretezza. Abbiamo la complicità e il sostegno di qualcuno che crede in noi. La sua fiducia è fonte di sicurezza. Leone. 23/7 – 23/8 Una bella botta di energia, che surriscalda piacevolmente tutto il fine settimana, ci arriva dalla Luna in Ariete che potenzia il magnetismo. Possibile ritorno di fiamma o recupero di mordente nella coppia, dopo una crisi o una rottura improvvisa. Vergine. 24/8 – 22/9 Desideri segreti e incertezze inespresse sono un terreno minato che ci ostacola. Un’analisi introspettiva può agevolare il nostro cammino. Se in un nuovo ambiente di lavoro non sappiamo come muoverci, chiediamo lumi. Ci verranno dati. Bilancia. 23/9 – 22/10 Amore problematico, ma pure gratificante. La nostra metà ha un comportamento decisionista, però in realtà a guidare il rapporto siamo entrambi. Trattative con esito scontato. Le doti diplomatiche fanno pendere il piatto della... bilancia dalla nostra parte.