Oroscopo di oggi 5 maggio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Il lunedì ci vede protagonisti su più palcoscenici. La Luna e Mercurio in sestile a Giove ci rendono vincenti nella carriera e con le persone care l’intesa vola alta. Possiamo finalmente contare su qualche cospicua entrata, da investire in progetti che ci stanno a cuore.

Impostiamo la tabella di marcia, per dare seguito a progetti di viaggio o di nuovi passatempi, oggi che gli impegni sembrano essere meno pressanti. Chiariamo una situazione controversa sul lavoro, in modo che così facendo la collaborazione risulti più proficua.

La carriera procede spedita, anzi di più, grazie alla Luna in Leone. Siamo in grado di fare passi da gigante, guadagnando la stima di chi conta. Se la persona amata desidera dimostrazioni d’affetto, diamogliele pure: siamo generosi nel donare carezze.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Possibili malumori nella coppia, a causa della quadratura lunare. Teniamo lontane le intromissioni esterne, che possono farci perdere l’equilibrio. Dobbiamo affrontare problemi delicati. Se non ci diamo per vinti, possiamo trovare la soluzione più adatta.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna in Leone, abbiamo tutte le carte in regola per mandare a segno un risultato professionale importante. Piacevoli festeggiamenti in serata. La quotidianità familiare talvolta ci provoca insofferenza. Parliamone apertamente con i nostri cari, capiranno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata da attraversare con grinta e ottimismo. La molla motivazionale ci verrà data da un caro amico che ricompare dopo una lunga assenza. Un viaggio di lavoro porta sorprese e novità. Abbandoniamo quell’aria seria e divertiamoci tranquillamente.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi che alcuni astri ci guardano di traverso, è logico che i doveri quotidiani ci costino fatica e che gli altri, invece di darci una mano, ci ostacolino. Cerchiamo di evitare le condizioni palesemente conflittuali: la Luna in opposizione non può aiutarci.

Pesci. 20/2 – 20/3

La settimana lavorativa inizia con il passo giusto. La sera, fra le braccia di chi amiamo, godiamo di momenti di preziosa serenità e intimità. Facciamo leva sulle nostre spiccate doti di fantasia, per poter evadere da incarichi e impegni troppo pressanti.