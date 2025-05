Oroscopo di domani 6 maggio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La giornata non si prospetta adatta ai viaggi o a brevi spostamenti. A causa della quadratura lunare, siamo di pessimo umore e poco accomodanti. Il buonsenso è la chiave di volta per ripristinare un clima pacifico e sereno con il resto della famiglia.

Nel clima odierno frizzante si palesa la Luna in trigono, che ci aiuta a compiere scelte sentimentali differenti dal nostro solito modo di pensare e agire. La persona amata ci ricopre di attenzioni, comprendendo il nostro bisogno di essere capiti e apprezzati.

Un inatteso dialogo fra colleghi ci incoraggia a scommettere su nuovi progetti. Gli altri percepiscono la nostra voglia di cambiamento e ci seguono. Una formale colazione di lavoro si trasforma inaspettatamente in un incontro galante. Non siamo timidi.

Oroscopo di domani 6 maggio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Il lavoro giornaliero procede senza intoppi e ci consente di convogliare le nostre energie sul fronte sentimentale: l’amore reclama attenzioni. Un amico ci mette in guardia da un investimento sbagliato: accettiamo il consiglio senza sfidare la sorte.

Alcune vecchie emozioni fanno capolino nella nostra quotidianità. Siamo selettivi e preserviamo solo sensazioni in grado di evocare felicità. Un inatteso colpo di fortuna apporta nuove entrate. Una vacanza con chi amiamo, per ravvivare la storia.

Un imprevisto in ambito lavorativo richiede più spirito di collaborazione fra i colleghi. Archiviamo eventuali disaccordi e procediamo a tutto gas. Approfittiamo del pomeriggio libero, per riordinare ingombranti ricordi che giacciono in soffitta da tempo.

La Luna in Vergine è bendisposta nei nostri confronti. Dopo un periodo di litigi in seno alla coppia, siamo finalmente arrivati a stabilire una tregua. Bisogno di riservatezza, accettiamo con serenità il fatto che abbiamo l’esigenza di uscire dalla mischia.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in Vergine influenza positivamente i nostri affari. Quello che ritenevamo essere il nostro tallone d’Achille si rivela un punto di forza. In un momento favorevole della nostra relazione, organizziamo una fuga romantica in una favolosa località.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera pesante sotto diversi aspetti: la quadratura della Luna acuisce le frizioni con chi ci è accanto e le incomprensioni con i nostri superiori. Battuta d’arresto per le finanze: ci si richiedono maggiore oculatezza e capacità di contenimento dei costi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In questo martedì la nostra attenzione si focalizza su situazioni sospese che possiamo risolvere brillantemente, anche grazie alla Luna in Vergine. Seppure le circostanze esterne limitino il nostro spazio d’azione, troveremo soluzioni altamente ingegnose.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se l’attuale situazione professionale ci toglie sonno e tranquillità, significa che è arrivato il momento di palesare tali problematiche al nostro capo. In momenti come questi la quotidianità diventa rassicurante: tutto è in ordine e ogni cosa è al suo posto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Le incomprensioni amorose costituiscono il pensiero fisso odierno. L’opposizione della Luna fa mancare la giusta capacità di analisi. Abbiamo sviluppato molta tolleranza verso le circostanze della vita: non è detto che ciò sia un difetto!