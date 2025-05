Oroscopo di domani 8 maggio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Fase ricca di impegni che assolviamo in maniera eccellente: gestiamo impeccabilmente sia le faccende di famiglia sia incombenze e impegni vari. Grazie al trigono della Luna in Bilancia, alcune questioni legali di vecchia data si avvicinano a una risoluzione.

Toro. 21/4 – 20/5 Oggi abbiamo discrete possibilità di guadagnarci l’ammirazione e la stima di chi ieri ci guardava con diffidenza sul lavoro: la determinazione paga. I problemi di coppia non sono del tutto risolti, ma un atteggiamento conciliante può rasserenare il clima.

Ariete. 21/3 – 20/4 Un problema imprevisto potrebbe minare la fattibilità di un progetto. Armiamoci di pazienza, è uno stallo momentaneo dovuto all’opposizione lunare. Difendiamo la nostra intimità amorosa dalle ingerenze esterne, non permettiamo a nessuno di giudicarci.

Oroscopo di domani 7 maggio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

La quadratura lunare crea squilibrio sul fronte emozionale: alcune certezze vacillano e siamo portati a esasperare lo scontro con chi amiamo. Nulla ci viene regalato: gli eventuali risultati ottenuti superiori alla media ce li conquistiamo sul campo.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna in Bilancia rende l’atmosfera stimolante: anche se fuori tutto tace, il lavorio interiore produce dei frutti in termini di buoni propositi. Sussurriamo all’orecchio un semplice “ti voglio bene”, per ammorbidire anche la persona più scontrosa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se chi abbiamo accanto si mostra insensibile alle nostre proposte, forziamo la mano: non possiamo mandare in fumo un progetto accattivante. Prendiamoci del tempo per dimostrare a noi stessi che un determinato preconcetto è del tutto infondato.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Giovedì soddisfacente, malgrado l’opposizione della Luna nel nostro cielo a Nettuno e Venere: le attestazioni di stima ci sospingono nelle trattative. La quotidianità domestica risulta consolatoria e rassicurante nei momenti di forte pressione professionale.