Oroscopo di oggi 10 maggio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 10 maggio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Bilancia, dobbiamo mettere in conto qualche frizione con familiari e colleghi. Puntiamo sulla flessibilità, è l’arma vincente. Guardando più in là del nostro naso, ci rendiamo conto che se la casa è angusta, c’è tutto un mondo da esplorare.

Toro. 21/4 – 20/5

Il rendimento in termini pratici lascia a desiderare, ma, influenzati positivamente dall’ingresso di Mercurio nel segno, rivediamo le nostre posizioni. Restando a contatto con i nostri stati d’animo, possiamo essere più autentici e trovare maggiore solidarietà.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una bella notizia, del tutto inaspettata, può giungere stasera: grazie al trigono della Luna con Giove, viviamo appieno quest’atmosfera spensierata. Approfittando dell’appoggio degli astri, lasciamoci guidare dalla nostra intuizione per fare nuove conoscenze.