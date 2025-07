Oroscopo di oggi 16 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Mercoledì ottimo per chiudere accordi, ci sentiamo estremamente comunicativi e convincenti. È importante non concedere spazio a distrazioni. Uno spostamento fuori città si avvicina. È prioritario per noi conciliare il dovere con il piacere.

La riservatezza eccessiva ci impedisce di agire con naturalezza e spontaneità, nei sentimenti questo controllo potrebbe essere controproducente. Non carichiamoci ulteriormente di incombenze, in special modo se abbiamo cose da portare a termine.

Non siamo troppo modesti, quando ci confrontiamo con gli altri, rischieremmo di venire fraintesi. Liberiamo il “leone” che alberga in noi. Non è il momento giusto per cambi repentini, ma il nostro desiderio di svolta è comunque appagato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un incontro inatteso potrebbe portare un cambiamento nei programmi già fatti. Sentiamoci liberi di decidere nella maniera migliore per noi. La fortuna è dalla nostra parte. Quello che ieri sembrava impossibile, oggi potrebbe diventare realtà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La diplomazia è certamente uno dei nostri punti di forza, ma in questo caso facciamo bene a non girare troppo attorno al problema. Serve chiarezza. Un viaggio è alle porte. Per noi dall’animo nomade, potrebbe essere una bella esperienza da ricordare.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il nostro segno di Terra, governato da un severo Saturno, ci conferma la capacità di assumerci degli oneri e di condurli sempre al capolinea. Ci sentiamo forti e vitali, pure nei momenti in cui l’energia potrebbe calare per la stanchezza fisica.

Acquario. 21/1 – 19/2

Si dice che “la mattina ha l’oro in bocca”. Risveglio vigoroso che scongiura il rischio di dover rimandare impegni presi in precedenza. Il pomeriggio viene allietato da un invito per il fine settimana, perfetto per coinvolgere un amico.

Pesci. 20/2 – 20/3

Ci potrebbe essere una battuta d’arresto ai nostri progetti, è possibile che intoppi burocratici ne allunghino le tempistiche. Siamo fiduciosi. Chi ha cuore e testa coinvolti in una bella storia d’amore, non deve dare mai nulla per scontato.