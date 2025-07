Oroscopo di domani 18 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Ecco la Luna nel nostro segno che ci rende un po’ fragili, ma molto sentimentali: creiamo un clima intimo con la persona di cui siamo innamorati. Non è la giornata più adatta per dedicarci anima e corpo alla nostra attività, ci sentiamo pigri e sfaticati.

All’alba, il Sole in quadrato alla Luna può proprio destabilizzarci, specie sul piano affettivo e lavorativo, se non abbiamo chiarito cose passate. A causa di questo aspetto ci sentiamo suscettibili nei confronti delle persone che ci stanno accanto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Gli astri ci guidano per rendere questo venerdì meno malinconico possibile, allontaniamo pensieri e ricordi che fanno parte del passato. Un periodo economico migliore è in arrivo, conteniamoci nelle spese, ma guardando avanti a cuor leggero.

Leone. 23/7 – 23/8

La congiunzione di Mercurio in sestile a Venere facilita le cose e ci spinge verso l’arte e la cultura. Lo scambio con le persone è sereno. Se un’ombra passa sul legame di coppia, ci rimane facile eliminare le gelosie in nome della fiducia.

Vergine. 24/8 – 22/9

Faremmo bene a non chiuderci in noi stessi, cercando di risolvere, in solitudine, problemi che non riguardano solamente la nostra persona. Non ci resta che pensare a un bel fine settimana per rimediare alla stanchezza accumulata nei giorni.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La nostra debolezza risiede in tutto ciò che è estetico, ora per sentirci bene ci servirebbe un viaggio all’insegna della grande bellezza. Gli astri ci promettono soddisfazioni nei nostri affetti più cari, già immaginiamo coccole e allegria!