Oroscopo di oggi 19 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 19 luglio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 19 luglio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Se siamo in procinto di un fine settimana fuori città o di una vacanza vera e propria, impegniamoci per non dimenticare nulla d’importante. Marte, dio della guerra, ci governa sempre. Oggi è più moderato, ma desideriamo vincere comunque. Toro. 21/4 – 20/5 Il transito della Luna in trigono a Marte ci spinge a prendere con serietà e profondità ciò che avviene nei sentimenti, nel lavoro e nelle amicizie. Se dobbiamo chiudere un conto con il passato, non badiamo al disagio, ma al senso di libertà avvertito. Gemelli. 21/5 – 21/6 Abbiamo bisogno di stimoli intellettuali e di confronto. Questo ci rende aperti a nuovi contatti e amicizie destinate a restare nel tempo. Il doppio gioco non fa per noi, prendiamo le distanze da chi cerca di comprare la nostra alleanza.

Cancro. 22/6 – 22/7 Gli astri ci consigliano di uscire dal nostro guscio, di osare, di tentare. Là dove sembra ergersi un muro insormontabile, esiste una porta aperta. C’è chi lamenta poca attenzione nella coppia, proviamo a parlarne prima di tagliare i rami secchi. Leone. 23/7 – 23/8 Si alternano momenti di attività ad altri di pigrizia, non ci sentiamo soddisfatti di noi stessi, questa sensazione potrebbe incidere sull’umore. È in arrivo la possibilità di incrementare il lavoro e quindi di migliorare la posizione economica. Vergine. 24/8 – 22/9 Quella leggera scontentezza che ci avvolge e rischia di rovinare la giornata è frutto di vecchie questioni che restano ancora irrisolte. La verità è sempre vincente, anche quando potrebbe non fare comodo, prendiamo la via più giusta. Bilancia. 23/9 – 22/10 Una circostanza in particolare ha bisogno di tutta la nostra diplomazia, siamo in grado di mediare la situazione senza alcuna esitazione. Se un grande amore fa parte di rimpianti e ricordi, non soffermiamoci su questo e andiamo avanti.