Oroscopo di domani 20 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 20 luglio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 20 luglio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Il tempo è nostro amico in questa domenica, le ore di svago ci offrono riposo e distrazione in compagnia di chi, come noi, ama condividere. Il gioco fra innamorati diventa difficile, se non impariamo a gestire la gelosia e le nostre reazioni. Toro. 21/4 – 20/5 La natura ci porta a essere radicati nelle nostre abitudini e, particolarmente, nei nostri principi. Rivediamo le nostre posizioni con autocritica. Ci permettiamo di fare onore alla buona tavola festiva, ma poi teniamo sotto controllo l’alimentazione. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’attaccamento alla famiglia ci porta a essere estremamente protettivi e solleciti, rischiando a volte di condizionare troppo i nostri cari. Un ampio sguardo alla nostra economia futura ci consente anche un investimento favorevole.

Cancro. 22/6 – 22/7 È possibile una sensazione di destabilizzazione data dalla posizione lavorativa, il desiderio di ottimizzare ciò di cui ci occupiamo è grande. Per oggi accantoniamo i pensieri pesanti, solo così possiamo apprezzare la presenza di chi ci ama. Leone. 23/7 – 23/8 Ottimo momento per riordinare tutto quello che è stato accantonato per mancanza di tempo, ma purtroppo manca la giusta volontà. Troppa polemica, per chi vive in coppia, potrebbe anche stancare la persona che abbiamo accanto. Vergine. 24/8 – 22/9 Un passaparola fra amici mette in discussione la nostra opinione riguardo una conoscenza comune. Meglio allontanarsi dai pettegolezzi. Facciamo un bel respiro e accantoniamo il nostro senso del dovere almeno in questo giorno di riposo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Largo spazio alle nuove amicizie, lanciamoci verso avventure, imprese e storie nuove ed emozionanti, pronti anche a cambiare stile di vita. Poca concentrazione e tanta voglia di evasione potrebbero essere, in questo frangente, i nostri nemici.