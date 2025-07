Oroscopo di domani 24 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 luglio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 24 luglio 2025

Ariete. 21/3 – 20/4

La vivacità intellettuale ed emotiva ci accompagna grazie a vari disegni celesti. Un susseguirsi di impegni e incontri stimolanti anche a fini lavorativi. La persona che si trova al nostro fianco ha bisogno di cure e protezione, impegniamoci a fare di più.

Toro. 21/4 – 20/5

L’impegno di raccogliere tutta la nostra forza di volontà è la parola d’ordine, in questa giornata densa di incombenze non tutte piacevoli. Risparmiare, se è possibile, su ciò che non è strettamente indispensabile costituisce la nostra priorità.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Al risveglio l’umore dipende da come abbiamo dormito, ma la Luna, che dal Cancro va nel Leone, può cambiare in positivo il ritmo delle cose. Un’informazione utile alleggerisce i nostri pensieri, proprio quando avvertiamo il peso delle responsabilità.