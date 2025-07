Oroscopo di oggi 26 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Avere dei concorrenti nella sfera lavorativa è di stimolo. Gli astri consigliano di tenere un profilo basso e di essere positivi e concentrati. La Luna in sestile dal Leone illumina il cielo dei nostri sentimenti. Esprimiamo un desiderio.

La strada si spiana, e finalmente ci troviamo ad affrontare le questioni professionali con una nuova consapevolezza, tanto da ottenere la giusta soddisfazione. L’amore può restituirci quelle emozioni forti che aspettavamo, buon momento per vivere la passionalità.

Pronti per passare due giorni di svago e di riposo, buttiamo alle spalle pensieri e preoccupazioni, compreso tutto ciò che riguarda il lavoro. Cerchiamo di frenare le reazioni eccessive, il giudizio di una persona potrebbe essere assai negativo.

Oroscopo di oggi 26 luglio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Trascorriamo questo sabato con mente serena, sconfiggendo l’invidia nei riguardi di chi ha raggiunto un traguardo avvalendosi delle proprie idee. Dobbiamo fare i conti con un atteggiamento provocatorio nei confronti della persona che amiamo.

Leone. 23/7 – 23/8

La nostra Luna in sestile a Venere esalta gli affetti più cari. Forse, a dispetto del solito amor proprio, ci sediamo sugli allori aspettando la manna dal cielo. L’intesa di coppia è al sicuro, grazie al ragionamento e alla capacità di alleggerire le tensioni.

Vergine. 24/8 – 22/9

Una preziosa combinazione degli eventi rende questo fine settimana molto piacevole, mettiamo in un angolo tutte le pesantezze e il dovere. Se il cuore è libero, è perché siamo molto selettivi e teniamo le distanze nonostante i successi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La capacità di giudizio ci permette di intervenire, in modo opportuno, in una questione nella quale viene richiesto il nostro punto di vista. Gli amici di sempre ci stimolano ad abbandonare la vita in solitaria, grazie a una nuova conoscenza.