Oroscopo di oggi 29 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 29 luglio 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 29 luglio 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Questi ultimi giorni del mese ci appaiono pesanti e complicati, ma chi conosce i nostri gusti e preferenze può riuscire a farci tornare il sorriso. L’invito a una ricorrenza importante dà la giusta spinta all’umore: partecipiamo con entusiasmo. Toro. 21/4 – 20/5 Solidità e presenza, questo è quello che si aspetta chi ci vive accanto, per questo potremmo sentirci in potere di gestire tutto e forse troppo. In vista un viaggio di lavoro, un congresso o un incontro dai quali può nascere una nuova opportunità. Gemelli. 21/5 – 21/6 I predominanti aspetti di Venere e Urano ci spingono verso le emozioni: stanchi dei soliti rituali, desideriamo l’imprevisto, anche se fugace e inadatto. Con la giusta cautela, potrebbe essere il momento giusto per fare un acquisto che non era in agenda.

Cancro. 22/6 – 22/7 Il lavoro è scorrevole e appagante, anche se dentro di noi aleggia una grande voglia di novità che però non appaiono ancora dietro l’angolo. Se la situazione economica non ci soddisfa, lavoriamo di fantasia per compensare con nuove strategie. Leone. 23/7 – 23/8 Si preannuncia un martedì impegnativo, ma abbiamo sufficienti energie. Possono presentarsi piccoli intralci di rito, ma nulla ci può fermare. Facciamo attenzione a osservare una alimentazione corretta e regolare per evitare disturbi e fastidi. Vergine. 24/8 – 22/9 Ancora non ci sentiamo pronti per una vera e lunga pausa estiva, desideriamo prima sistemare ciò che è in sospeso, senza trascurare nulla. La famiglia conta su di noi per un aiuto burocratico, e la nostra coscienza non ci permette di ignorarlo. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna nel segno crea un carosello di aspetti movimentati con vari pianeti: nella lista degli eventi, anche una relazione significativa. Spiccata ambizione nella sfera professionale, curiamo di più come porci con chi ci offre opportunità.