Oroscopo di oggi 30 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Il senso pratico e la capacità di adattamento ci vengono in aiuto per concludere un impegno di lavoro che, recentemente, ci ha dato del filo da torcere. Essere pragmatici e concreti è la nostra natura, ma non sottovalutiamo i messaggi che ci invia l’intuito.

Approfittando delle buone amicizie e conoscenze che abbiamo saputo costruire, troviamo la strada per incrementare le entrate con successo. Se la relazione amorosa non appaga i nostri desideri, affrontiamo con il cuore un dialogo sincero.

Le contrarietà familiari vengono superate con leggerezza, se usiamo le parole giuste al momento giusto e con un pizzico d’ironia. La giornata lavorativa subisce un rallentamento, portiamo pazienza, non tutti i mali vengono per nuocere.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Gli astri consigliano di non dare tutto per scontato nelle amicizie, i nostri errori potrebbero dipendere da troppa sicurezza e poca modestia. Soddisfatti dall’esito del nostro operato, siamo sempre e comunque alla ricerca di un miglioramento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Veniamo catturati dall’esigenza di cambiamento, di fuga, di novità: è questa la nostra indole che sfida la fantasia e la mette alla prova. Se il futuro economico ci preoccupa, è perché a volte cediamo alla lusinga di acquisti capricciosi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le quadrature della Luna e di Saturno potrebbero generare difficoltà a interagire nei rapporti personali, scatenando l’istinto all’isolamento. Il lavoro assorbe gran parte del nostro tempo, rischiando di non lasciare spazio alla vita privata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Permane per noi dell’Acquario tempo sereno in quasi tutti gli ambiti, solo qualche nube in famiglia, ma abbiamo la capacità di sdrammatizzare. Nettuno ci guida nel mettere in discussione alcune certezze, ricavandone a volte dei bei vantaggi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Possibilità di rilanciare l’attività. La burocrazia potrebbe intralciarci rallentando il passo, ma corrono in nostro aiuto un Cancro o uno Scorpione. Con il provvidenziale intervento di Giove, riusciamo a trasformare le idee in realtà, l’ingegno non ci manca.