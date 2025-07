Oroscopo di domani 31 luglio 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La rapidità degli eventi stimola la nostra capacità di trovare le soluzioni giuste per ogni cosa, non ci spaventa affatto essere i primi ad agire. Tendiamo a mantenere in armonia il rapporto affettivo per bilanciare le forze da dedicare alla carriera.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con il nostro elemento, l’Acqua, e governati dalla Luna, veniamo travolti dalle emozioni, l’umore sale e scende senza chiedere il permesso. Se stiamo vivendo una relazione recente, meglio leggere dentro di noi con il beneplacito di Venere.

Leone. 23/7 – 23/8

Dubbi e incertezze si affollano nella mente, la giornata non promette chiarezza di pensiero, ma il senso del dovere corre presto in nostro aiuto. Moderare le reazioni, in situazioni in cui sembra di non riuscire a trovare un accordo, serve all’autostima.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un Capricorno potrebbe essere la persona giusta per catturare il nostro cuore, se è libero, e il caldo sole estivo rappresenta un buon alleato. Per non mostrare debolezza, manteniamo il dominio delle emozioni, le stelle consigliano istintività.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ciò per cui ci siamo impegnati, mettendo a frutto la nostra capacità, comincia a dare buoni frutti, andiamo avanti senza timori o esitazioni. Non dobbiamo attendere molto, prima che appaia all’orizzonte chi sa far scoccare la freccia di Cupido.