Oroscopo di domani 01 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 01 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 01 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Venere contro Saturno e Nettuno ci invita a frenare l’impazienza. Circostanze indipendenti dalla nostra volontà richiedono un tempo d’attesa. Se qualcosa ci va stretto, possiamo attuare dei cambiamenti, ma evitiamo il braccio di ferro con il capo. Toro. 21/4 – 20/5

Dopo una notte disturbata da brutti sogni, l’umore è sotto i tacchi. Se non ci fosse Giove a moderare i toni del dialogo, combineremmo guai. Atteniamoci al detto, “Chi va piano va sano e va lontano”: è la miglior garanzia per non commettere errori. Gemelli. 21/5 – 21/6

Una bella mole di scartoffie ci inchioda alla scrivania, ma la mente non ne vuole sapere di concentrarsi. Pensieri oziosi girano intorno all’amore. Cambi ai vertici e alcune novità agitano l’ambiente di lavoro e ostacolano una collaborazione serena.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’armonia della Luna in trigono al nostro Giove preannuncia un carosello emozionante. La fiducia nel futuro allevia il senso d’incertezza nei sentimenti. Buona progettualità, intuizioni e concretezza. La sfera affettiva ci riserva luci e ombre. Attenzione! Leone. 23/7 – 23/8

Bella forza che siamo irritabili, confusionari e inconcludenti, oggi che la Luna è in conflitto con Mercurio. Piccole delusioni sul fronte professionale. Non spicchiamo voli pindarici, procediamo con calma e a piccoli passi, verso soluzioni costruttive. Vergine. 24/8 – 22/9

Il transito della Luna in Scorpione ci suggerisce di approfondire alcuni interessi. Proiettiamo verso il futuro tutti quelli a cui teniamo di più. Facile tenere a bada le ansie in merito alle finanze, grazie a una persona che sa calcolare in toto i rischi. Bilancia. 23/9 – 22/10

La relazione è in fase di stallo? Non agiamo d’impeto, osserviamo: potrebbero emergere verità inconfessate. Da capi e collaboratori c’è qualcosa da imparare. Non puntiamo sulla prospettiva di un guadagno facile, evitiamo azzardi e affidiamoci a situazioni già note.