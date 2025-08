Oroscopo di oggi 2 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 2 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 2 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Puntiamo i riflettori sul campo finanziario. Possiamo dare spazio sì al desiderio di fare acquisti, ma solo orientandoci su oggetti utili e convenienti. Tiriamo un sospiro di sollievo. Un esame approfondito ci rassicura di non avere oneri pendenti con gli amici. Toro. 21/4 – 20/5 Qualche imprevisto ribalta i nostri programmi? Accogliamo il cambiamento, e sulla base di un adattamento creativo, riorganizziamo la giornata. Un po’ di scompiglio negli affetti e in famiglia amplifica la nostra agitazione rendendoci piuttosto inquieti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Siamo così presi dal lavoro o dallo studio che i divertimenti e gli amici segnano il passo. Emozioni blindate da una diffidenza insolita per noi. Possiamo dare prova di efficienza e serietà, e non è detto che questo non venga notato dai superiori.

Cancro. 22/6 – 22/7 Su con la vita, oggi che la Luna dal segno dello Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più intuitivi che mai. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone. 23/7 – 23/8 Concentriamoci sul “qui e ora”, e affrontiamo le questioni man mano che si dovessero presentare. Mettiamo in azione le mani, per far riposare la mente. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte ma non mantenute. Vergine. 24/8 – 22/9 Sabato sereno, sotto la luce della Luna in Scorpione. Seppure non facciamo salti di gioia, possiamo trascorrere lo stesso delle ore in piacevole compagnia. Le dimostrazioni d’affetto da parte delle persone a noi care rafforzano l’autostima e la sicurezza in noi stessi. Bilancia. 23/9 – 22/10