Oroscopo di oggi 3 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 3 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 3 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Un progetto che va in porto, una collaborazione con l’estero a cui da tempo facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via! Concediamoci una vacanza. Se non potessimo farlo, niente rimpianti, ci divertiremmo da matti pure in città. Toro. 21/4 – 20/5 Siamo piuttosto su di tono. In settimana abbiamo avuto le nostre grane, le piccole difficoltà, ma oggi abbiamo tempo e modo per prenderci cura di noi. Le ore passano in maniera piuttosto scorrevole. Una buona opportunità per concederci il meritato riposo. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’umore non è alle stelle, a causa della Luna che guarda Urano con ostilità. I ritardi e i disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. L’eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa, assolutamente da evitare.

Cancro. 22/6 – 22/7 Approfittiamo della domenica, per rassettare la casa, fare ordine negli armadi o preparare conserve di frutta e verdura. Oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo ci chiama. Su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremmo a cavallo. Leone. 23/7 – 23/8 Fuoco su fuoco. A potenziare la nostra natura già imperiosa, entra in gioco la Luna in Sagittario che ci fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per ricevere ospiti. Atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di viaggi e avventure. Vergine. 24/8 – 22/9 Per fare bella figura con dei nuovi clienti, pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell’ultim’ora. L’ambizione ci fa da sprone, eliminiamo l’incertezza e fidiamoci dei nuovi contatti, siamo vicini alla meta! Bilancia. 23/9 – 22/10 Scoperta di nuovi interessi con chi frequentiamo attualmente. Nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La vita di relazione e la sfera intima viaggiano su binari diversi. Cerchiamo un contatto tra il fuori e il dentro.