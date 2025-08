Oroscopo di domani 5 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Le nuove disposizioni sul lavoro ci impegnano parecchio, ma a noi piacciono le sfide e in fondo anche i cambiamenti. Momento faticoso, ma vincente. Con calma e pazienza, vengono meno tutti gli ostacoli pratici. Finalmente abbiamo campo libero per noi.

La situazione astrale verso sera ci restituisce un briciolo di leggerezza, dopo giorni passati a soppesare ogni parola: cogliamo al volo l’occasione. Una videochiamata con un amico che vive all’estero è un modo per sentirlo vicino come in passato.

Ciò che abbiamo seminato inizia a fare capolino dal terreno, l’autostima e la fiducia in noi stessi sono ottimi fertilizzanti per una crescita rigogliosa. In questo periodo gli amici ci sostengono. Non lasciamo alla quotidianità il potere di sottrarci forze preziose.

Cancro. 22/6 – 22/7

La posata Luna in Sagittario ci avvisa rispetto alle falle organizzative della serata. Per porvi rimedio, contiamo sulla forza del gruppo. Rimbocchiamoci le maniche e prepariamoci a svolgere dei compiti straordinari, per via di assenze giustificate.

Leone. 23/7 – 23/8

Guardiamo quella luce alta all’orizzonte sopra di noi. È la Luna crescente in trigono fino a sera. Affidiamole le nostre aspirazioni più elevate. Una nuova amicizia potrebbe darci qualcosa di più, forse diventando presto un amore tutto da inventare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giornata no. Complice la Luna ostile a Marte, un diverbio con l’amato è del tutto scontato. A scatenarlo, le rispettive famiglie in urto fra di loro. La lucidità non ci sostiene e l’emotività ci conduce fuori pista? Sforziamoci di evitare pettegolezzi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna in Sagittario lancia segnali positivi di distensione e benessere. Dove non giunge la mente, arrivano gli amici, pronti a farsi in quattro per noi. La cassetta degli attrezzi contiene doti di manualità e destrezza, per far funzionare meglio ogni tipo di ingranaggio.