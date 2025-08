Oroscopo di oggi 6 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Giornata di messa a punto di idee nate da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità ed eventi che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati.

Giove in sestile incoraggia il campo economico, le trattative d’affari con l’estero, studi e specializzazioni. Lanciati lontano, per costruire il futuro. Perfetto amalgama fra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate, senza cadere nell’abitudine.

Cancro. 22/6 – 22/7

Nonostante la Luna opposta a Venere e Giove, potremmo superare le incomprensioni con chi amiamo, prendere decisioni, ci vuole coraggio. Il senso critico e l’aiuto di amici sinceri possono ideare strategie, per volgere le situazioni a nostro vantaggio.

Leone. 23/7 – 23/8

Produttivo l’impegno lavorativo, realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa bella fase densa di cambiamenti, senza vacillare.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale, dandoci lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti, a noi non resta che cogliere la palla al balzo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le nostre aspirazioni non trovano spazio all’interno della cerchia familiare? Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Ignorare tutto ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto, prima o poi riviene fuori.