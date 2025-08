Oroscopo di domani 7 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 7 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 7 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con superiori e colleghi. Potremmo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante. Toro. 21/4 – 20/5 Complice la Luna in Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno! Gemelli. 21/5 – 21/6 L’ingresso di Marte in Bilancia ci aiuta ad appianare i recenti contrasti, a incanalare l’energia fornita da Urano in una direzione costruttiva. All’occasione, dimostriamo di saperci muovere agilmente, per arrivare prima possibile alla meta desiderata.

Cancro. 22/6 – 22/7 Alcune questioni lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non capiamo come agire per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da chi amiamo. Nel nostro modo di comunicare, prestiamo più attenzione all’interlocutore. Ne saremmo entrambi gratificati. Leone. 23/7 – 23/8 Lavoriamo con scioltezza, e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l’impazienza di raccogliere quanto seminato. Amore ed emozioni oggi passano in secondo piano. Sono protagonisti odierni il lavoro ordinario e straordinario. Vergine. 24/8 – 22/9 Con entusiasmo e forza di volontà, affrontiamo doveri e progetti, e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Consentiamo alle persone care di fare le loro esperienze. È l’unica maniera per conquistare l’autonomia. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili, ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, affrontiamo delle scelte precise: l’esitazione ci immobilizza.