Oroscopo di oggi 7 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Complice la Luna in Capricorno, possiamo contare su metodo e logica, per lavorare con soddisfazione e con risultati ottimali. Emozioni intense ben guidate dalla ragione, dialettica convincente. Oggi non ci ferma proprio nessuno!

Teniamo sotto stretto controllo l’impeto, per non incrinare l’accordo con superiori e colleghi. Potremmo metterci nei pasticci con le nostre stesse mani. L’intesa di coppia mostra stanchezza? Dedichiamo all’altro un gesto affettuoso, una proposta stimolante.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Il senso di responsabilità è la carta vincente per superare le difficoltà odierne. Difficili, ma necessari chiarimenti con un familiare invadente. Per trovare appagamento e un maggiore equilibrio, affrontiamo delle scelte precise: l’esitazione ci immobilizza.

Con entusiasmo e forza di volontà, affrontiamo doveri e progetti, e una volta tanto siamo pronti a metterci in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Consentiamo alle persone care di fare le loro esperienze. È l’unica maniera per conquistare l’autonomia.

Lavoriamo con scioltezza, e con il piacere di fare progetti e organizzare tempi e risorse. Unico neo, l’impazienza di raccogliere quanto seminato. Amore ed emozioni oggi passano in secondo piano. Sono protagonisti odierni il lavoro ordinario e straordinario.

Alcune questioni lasciate in sospeso ci tengono in pugno e non capiamo come agire per risolverle una volta per tutte? Facciamoci aiutare da chi amiamo. Nel nostro modo di comunicare, prestiamo più attenzione all’interlocutore. Ne saremmo entrambi gratificati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Sostenute dalla Luna in Capricorno che ci rende brillanti e motivati, le nostre iniziative hanno innumerevoli possibilità per riuscire con successo. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, fondamentale per gli studi e costruttiva per il lavoro.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se per noi il denaro e la carriera hanno un valore relativo, ci farà piacere apprendere che in questi ambiti sono in arrivo da oggi notizie promettenti. Un oculato investimento sta dando i suoi copiosi frutti, non ci resta che raccoglierli e metterli al sicuro.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Gli impegni ci incalzano, magari con qualche momento di particolare tensione, ma noi, per natura infaticabili, procediamo simili a carri armati. Facciamo ordine nelle questioni burocratiche, nelle carte e nella nostra agenda. Gestiamo i rapporti con diplomazia.

Acquario. 21/1 – 19/2

In attesa di vederci più chiaro, in amore, a chi vorrebbe certezze e rassicurazioni, diamo risposte vaghe, lasciando all’altro l’iniziativa. L’intesa si costruisce attraverso la complicità, la condivisione. Ma non oggi, siamo solitari e poco collaborativi.

Pesci. 20/2 – 20/3

È questa la giornata ideale per lavorare con profitto, incontrare gli amici e mettere la nostra sensibilità al servizio di mosse concrete. Tutto va secondo i piani, perché sappiamo essere ordinati, puntuali e schematici. La Luna è seria e rigorosa.