Oroscopo di oggi 8 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 8 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna, che disegna aspetti armonici, promette un’atmosfera stimolante, fautrice di proficue conoscenze e collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro con una vecchia fiamma. Approfittiamone per chiarire ciò che è rimasto in sospeso. Toro. 21/4 – 20/5 Per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario. Preserviamo un animo sereno. Apprezziamo un’occasione fortunata, per trovare stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente esterno. Gemelli. 21/5 – 21/6 Una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, vita sociale e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Dichiariamoci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.

Cancro. 22/6 – 22/7 Studio, lavoro, famiglia, amicizie, ogni cosa in questo frangente sta attraversando un periodo importante che ci fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con la persona amata può indicare che è ora di una revisione e di correggere la rotta. Leone. 23/7 – 23/8 Piccole contrarietà ci rendono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque ci contraddica. La Luna e Mercurio in aspetto conflittuale insistono sulla necessità di una comunicazione trasparente. Vergine. 24/8 – 22/9 Rilassiamoci. Pazienza, se qualcosa non è realizzata a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che siamo imperfetti come tutti. Se abbiamo voglia di cimentarci in programmi di rilievo, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia. 23/9 – 22/10 La vita di coppia appare un po’ appannata, ma anche per non ricadere in vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti.