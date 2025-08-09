Oroscopo di domani 10 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 10 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 È tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo, trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in modo oggettivo, senza quelle emozioni che potrebbero complicare e falsare la realtà. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna rende scorrevole il quotidiano, e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita quotidiana appare più stimolante. Fra gli amici andiamo forte, ritrovarci al centro dell’attenzione è un buon carburante per l’autostima. Gemelli. 21/5 – 21/6 In famiglia i battibecchi sono all’ordine del giorno, ma l’affetto è profondo, non andiamo mai a dormire perciò con il broncio. Facciamo la pace. Sdrammatizziamo i piccoli guai, per vivere così più felici. Siamo maestri in quest’arte, applichiamoci.

Cancro. 22/6 – 22/7 Trattative fruttuose e incontri gratificanti ci aiutano a sostenere le burrasche familiari. Piacevoli novità e nuovi contratti in vista al lavoro. La persona amata avanza proposte accattivanti, promettendoci qualcosa che aspettiamo da tempo. Accettiamo! Leone. 23/7 – 23/8 Una giornata priva di grandi novità, però in questa fase dinamica per la carriera e per il cuore, un momento di quiete calza a pennello. Godiamocelo. Forse per la lieve diffidenza che nutriamo, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine. 24/8 – 22/9 Se oggi qualcosa non gira, osserviamo la situazione dall’esterno. È l’eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle? Sfoghiamo il nervosismo con una bella pedalata in bicicletta o una corsa. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il felice faccia a faccia tra Marte e Plutone è una risorsa di determinazione e di forza. Utilizziamola per presentare le nostre idee, mettere in atto ciò che pensiamo. Ricarichiamoci positivamente, occupandoci di quello che ci piace e mantenendo un certo distacco emotivo.