Oroscopo di oggi 9 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna si fa garante di apertura verso gli altri e di serenità. Spirito brillante e scanzonato, per passare la giornata nel modo migliore possibile. Stiamo col fiato sospeso per una faccenda a cui teniamo molto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili.

Non è il caso di temere per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi interferiscano con le nostre certezze e la naturale concretezza.

Oroscopo di oggi 9 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Un antidoto contro le preoccupazioni oggi ce lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conferenze e mostre d’arte. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri, scaturisce una sensazione di benessere e vitalità.

Le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente. Cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate sulle questioni che ci stanno più a cuore. Non perdiamo di vista il conto in banca.

Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La carriera è la grande protagonista e il chiodo fisso odierno? Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci bene, non è poi impossibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna in sestile è un buon passaporto per un breve viaggio o una gita. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che auspichiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfi il nostro desiderio di novità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non lasciamoci assorbire dai problemi pratici, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Uno stacco solitario è una benedizione. Siamo un po’ ai ferri corti con Cupido, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Occhio ai quattrini.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sabato in compagnia della Luna nel nostro cielo, foriera di un’atmosfera allegra, dove libertà e socievolezza diventano le parole chiave. In linea con il fine settimana, niente vincoli, tutto è affidato all’improvvisazione e a ciò che offre il presente.

Pesci. 20/2 – 20/3

Momento sostanzialmente tranquillo. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia. Disimpegno. Seguiamo da vicino l’andamento dei progetti, ma concediamoci un pizzico di spensieratezza e buonumore.