Oroscopo di oggi 11 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 11 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 La giornata è benefica per il cuore, ma anche per gli affari e le operazioni finanziare. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare, fidiamoci del suo intuito. Una sensazione di pace. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano i nostri cari a decidere per noi. Toro. 21/4 – 20/5 Che bel lunedì ci aspetta, con la Luna in Pesci che ci sommerge di coccole. Incoraggiata dalla nostra tenerezza, la persona amata risponde con slancio. Da non perdere: un concerto, un film, un’escursione nei boschi, un faccia a faccia con una vecchia fiamma. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in quadrato ci fa perdere colpi, e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità il nostro stato d’animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze altrui.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sostenuti dai trigoni della Luna con Venere e Giove, siamo immersi nella dolcezza. Gustiamoci le gioie del cuore, degli amici e di una gita al mare. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto senza scardinarlo. Un atto di generosità verso noi stessi. Leone. 23/7 – 23/8 Non limitiamoci a fantasticare su una storia trasgressiva. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti spunti per migliorare. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna è opposta, ma non così ostile. Sta a noi cogliere il suo invito all’arrendevolezza. In amore abbandoniamo il controllo, lasciamoci andare. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza che stiamo operando per un fine comune. Bilancia. 23/9 – 22/10 La capacità di adattamento ci consente di sperimentare situazioni nuove e di trovare ispirazioni per valorizzare alcune idee chiuse nel cassetto. Cautela nel dare confidenza a persone che possono avere un concetto alquanto vago della discrezione.