Oroscopo di oggi 13 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Battaglie sociali, conquiste, successi personali elevano di molto il livello della fiducia in noi stessi. Pensieri positivi mettono addosso l’allegria. La Luna in Ariete ci regala una marcia in più. Rialziamoci dopo una caduta e torniamo in gioco con coraggio.

Nei sentimenti dimentichiamo divergenze, opinioni e punti di vista differenti. Ravviviamo la passione che ci ha unito, invece di sognare trasgressioni. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dobbiamo fermarci ad ascoltare.

La Luna nel segno in conflitto con Venere e Giove pone un punto interrogativo alla giornata. Di qualche ritardo o disguido dobbiamo tenerne conto. Non è il caso di tentare la fortuna al gioco. Non esageriamo con gratta e vinci e macchinette mangiasoldi.

Oroscopo di oggi 13 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Qualche problema professionale ci tiene svegli la notte? Possiamo rivendicare ciò che ci spetta di diritto, ma aspettiamo, oggi l’emotività gioca a sfavore. Agiamo in base ai nostri desideri e non per amor di pace. Forse l’equilibrio familiare va rivisto e ricreato.

Momento ideale per mettere al servizio degli amici le nostre capacità pratiche. Qualcuno ha bisogno di noi, facciamogli sapere che ci siamo. Venere e Giove sono a noi propizi, ma rischiano di rimanere al palo. Svegliamoci dal letargo, è estate.

Complice la Luna in Ariete e la vivacità che immancabilmente ci infonde, teniamo ogni situazione in pugno e fronteggiamo a testa alta gli imprevisti. Potremmo giocare con destrezza su un doppio fronte, nel caso ci sia qualche indecisione da dissipare.

La Luna, in quadratura pure ostile a Giove e Venere, ci fa sentire il fiato sul collo. Sentirci sotto esame non aiuta, prendiamoci il tempo che occorre. Stato d’animo ballerino, incerto fra l’osservanza rigida delle regole e il naturale desiderio di spontaneità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Venere e Giove in Cancro sono quanto di meglio potevamo sperare, per affrontare, senza dare in escandescenze o perderci d’animo, le grane lavorative. Siamo ben forniti di fascino e di passione, ma convinciamo Cupido a non aver fretta di scoccare la freccia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Basta il transito della Luna in Ariete, per tornare a sorridere. Grinta, energia e voglia di fare ci fanno sentire di nuovo padroni della nostra vita. Grande voglia di rivalsa dopo una sconfitta, per dimostrare che abbiamo ancora parecchi colpi in canna.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna in Ariete contraddittoria, stimolante, ma anche piena di intralci. Per evitare guai, teniamoci a distanza di sicurezza da feste e riunioni familiari. Il cielo dirige il suo sguardo sul benessere. Serviamoci delle strategie a noi più congeniali per preservarlo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Alto rischio di sbandate amorose. Un colpo di fulmine ci coglie di sorpresa? Tutto bene, se siamo soli, ma se abbiamo una storia solida, pensiamoci su. Fra la necessità d’indipendenza e il piacere di essere in due è scontro aperto, ma il destino ci mette lo zampino.

Pesci. 20/2 – 20/3

Cambiano i sogni, le prospettive e gli ideali. La creatività è il nostro punto di forza e l’intuito ci sostiene anche nelle decisioni più spinose. Coltiviamo un obiettivo che richiede impegno, ma promette bene. Per fare conquiste, sfoderiamo il fascino.