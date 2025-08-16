Oroscopo di oggi 16 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

In mattinata mettiamo un freno alla voglia di spendere per cose che non ci servono. Fare acquisti è consolatorio, ma la soddisfazione è di breve durata. Tensioni familiari. La vicinanza non aiuta, in casa o sotto l’ombrellone, la mancanza di spazio ci toglie l’aria.

Oroscopo di oggi 16 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in Toro, svegliamoci pensando a noi. Facciamoci belli, rendiamo più confortevole la casa. Acquistiamo un oggetto di antiquariato. Atmosfera leggera allietata da sorprese, da amici pronti a condividere con noi sogni, bisogni e progetti.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto il freddo raggio argenteo della Luna in Toro, il Sole ci e si ridimensiona. Ci piace apparire, essere al centro del mondo, ma rischiamo una figuraccia. Ricordiamoci Icaro e la sua aspirazione di volare sempre più alto. La sua storia non è stata a lieto fine.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ferragosto è passato, e già guardiamo con piacere al ritorno alla quotidianità. Come il gioco, la festa più chiassosa dell’anno è bella, se dura poco. Le cose si stanno mettendo bene in ambito sentimentale. Scegliamo la comunicazione diretta, è la più efficace.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La pausa estiva sta finendo? Coroniamola con una giornata all’insegna della totale libertà. Adattiamo orari e regole alle nostre esigenze profonde. Sembra facile il dolce far niente, ma non lo è, specie se è da tanto che siamo abituati a stare sull’attenti.