Oroscopo di domani 18 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Lunedì accattivante, che esalta la nostra naturale vivacità. Comunicativa e socievolezza al massimo livello. Conoscenze interessanti da coltivare. Riflessioni, confidenze e intermezzi di pura passione. L’immagine e la facciata ci soddisfano appieno.

Toro. 21/4 – 20/5 Focalizziamo l’attenzione sui rapporti interpersonali: sono fondamentali per il nostro benessere interiore. Entriamo in relazione con naturalezza. Nel tempo libero coltiviamo degli interessi culturali. Lo studio mantiene giovane e agile la mente.

Oroscopo di domani 18 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Grazie a quella maestria di cui siamo dotati, ricomponiamo un dissidio fra parenti, riportando pace e armonia, con palese sollievo e gratitudine generale. Mercurio e Marte ci spronano, e ci suggeriscono di dedicare più tempo a chi condivide i nostri ideali.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Godiamoci questo lunedì estivo, che per molti può segnare la fine delle ferie e preludere alla ripresa della vita di tutti i giorni. Agli impegni pensiamoci domani. Trascorriamo le ore all’aperto a contatto con la natura, per dare alla mente quel respiro di cui ha bisogno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se ci sono frizioni con i collaboratori, con piglio deciso e la consueta schiettezza, facciamo ordine. Ripartiamo i compiti ed esigiamo la stessa sincerità. In tutte le situazioni in cui possiamo trovarci, suscitiamo ammirazione e simpatia. Rispondiamo con spontaneità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui possiamo fermarci un attimo a raccogliere le idee, a recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente domestico ci danno da pensare, ma sono indipendenti dalla nostra volontà.

Acquario. 21/1 – 19/2

Notizie, inviti e nuove esperienze ci rendono dinamici. Incoraggiamo il bisogno di movimento e di curiosità. Facciamo acquisti per la cultura. Chi amiamo ci approva e ci rispetta. Cogliamo l’occasione per chiarire tutto quello che non funziona.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se abbiamo persone sì vicine, ma che sono poco in sintonia con noi, dovremmo gentilmente allontanarle, abbiamo bisogno di altre compagnie. Intuizioni brillanti possono aprirci porte, seguiamole con un occhio all’impegno che potrebbero richiedere.