Oroscopo della prossima settimana 18-24 Agosto 2025 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Artemide.

Il tuo segno zodiacale è noto per l’energia e la voglia di movimento, ma questa settimana ti sarà utile canalizzare quella forza in attività che uniscano fisico e mente. Prova sessioni di allenamento a intervalli ad alta intensità seguite da 10 minuti di stretching profondo: ti aiuteranno a scaricare tensione e migliorare la concentrazione. A livello nutrizionale, riduci zuccheri e stimolanti in eccesso: rischiano di aumentare l’irritabilità. Concediti invece alimenti freschi e colorati, come frutta estiva e verdure crude. Per il benessere mentale, una breve routine mattutina fatta di respirazione consapevole e affermazioni positive può darti la carica per l’intera giornata.

Per chi è single, questa settimana porta vibrazioni inaspettate: potresti incontrare qualcuno durante un’attività di gruppo, un corso o persino una breve gita fuori porta. La chiave è uscire dalla routine e concederti nuove esperienze. Per chi è in coppia, la parola d’ordine sarà comunicazione: qualche incomprensione rischia di emergere, ma con un po’ di sincerità riuscirete a trasformarla in un’occasione di crescita reciproca. Chiediti: cosa posso fare per rendere il mio partner più sereno oggi?

Le tue finanze richiedono attenzione: non grandi rischi, ma piccoli aggiustamenti. Potrebbe essere il momento di rivedere abbonamenti che non usi più o di pianificare meglio le spese quotidiane. Anche un piccolo risparmio può diventare, nel tempo, un grande vantaggio. Un consiglio pratico? Imposta un tetto massimo settimanale e prova a rispettarlo, così avrai maggiore consapevolezza di dove finiscono i tuoi soldi.

Sul lavoro potresti avere la sensazione di voler accelerare i tempi, ma sarà la pazienza la tua alleata. Non tutto può essere portato a termine in fretta, e alcune trattative o progetti richiederanno maggiore cura. Se lavori in squadra, prendi l’iniziativa senza sovrastare gli altri: il vero successo nasce da un equilibrio tra leadership e ascolto. Chi cerca nuove opportunità dovrebbe concentrarsi sulla rete di contatti: una conversazione casuale potrebbe aprire una porta inattesa.

Accendi il tuo potenziale

Questa settimana punta a trasformare l’impulsività in disciplina. Non tutto deve essere deciso nell’immediato: prenditi almeno cinque minuti in più prima di agire o rispondere. Fai della calma il tuo superpotere. Obiettivo concreto: dedica ogni giorno un quarto d’ora a un’attività che ti aiuti a ritrovare il centro, che sia scrivere, camminare o semplicemente restare in silenzio.

Toro

Amore

Per i single del segno zodiacale del Toro, questa settimana porta incontri che nascono da situazioni semplici: una chiacchierata in caffetteria, una passeggiata in un luogo familiare, un invito improvvisato. Non sottovalutare i piccoli gesti: potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Per chi è in coppia, l’attenzione andrà ai dettagli quotidiani. Un complimento sincero, una cena preparata con cura o un gesto di supporto pratico rafforzeranno il legame. Non serve strafare: la stabilità nasce dalle piccole attenzioni.

Salute e Benessere

Il Toro ha bisogno di routine che trasmettano sicurezza e benessere sensoriale. Questa settimana regalati momenti che coinvolgano i tuoi cinque sensi: cucinare piatti genuini, ascoltare musica rilassante, camminare a piedi nudi su superfici naturali come erba o sabbia. A livello fisico, il corpo ti chiede movimento costante ma non eccessivo: yoga dolce, pilates o una camminata al tramonto possono essere perfetti. Per l’alimentazione, privilegia cibi freschi e nutrienti, evitando eccessi che appesantiscono. Sul piano mentale, crea una piccola routine serale di rilassamento: una tisana calda e qualche pagina di un buon libro ti aiuteranno a liberare la mente e a dormire meglio.

Lavoro e Carriera

Sul lavoro, la tua precisione e costanza saranno notate. Questa settimana potresti ricevere riconoscimenti per un progetto curato nei dettagli. Tuttavia, evita di irrigidirti se le cose non vanno esattamente come previsto: un pizzico di flessibilità renderà i tuoi risultati ancora più solidi. Per chi sta cercando nuove strade, è il momento giusto per aggiornare il curriculum o chiedere consigli a una persona di fiducia: i suggerimenti ricevuti potrebbero aprire nuove prospettive.

Argomento della Settimana – Relazioni Sociali

Il Toro tende a circondarsi di poche persone fidate, ma in questi giorni sarà importante aprirsi un po’ di più. Un invito a un evento, una cena tra amici o un incontro con vecchie conoscenze potrebbero ridarti energia. Coltiva le connessioni senza paura di mostrarti vulnerabile: la tua autenticità sarà apprezzata.

Lascia emergere la tua forza silenziosa

Il vero potere del Toro è la capacità di restare saldo anche nelle tempeste. Questa settimana prova a trasformare la tua costanza in un’arma di crescita personale. Obiettivo concreto: dedica ogni giorno almeno 20 minuti a un’attività che ti radichi, come il giardinaggio, la cucina o una passeggiata nella natura. Ti sorprenderà la calma che ne deriva.

Gemelli

Amore

Per i single del segno zodiacale dei Gemelli, la settimana sarà un palcoscenico di nuove possibilità. Potresti ritrovarti a flirtare con leggerezza in un contesto sociale o a conoscere qualcuno tramite attività legate alla comunicazione: un corso, un evento culturale, perfino una conversazione online che prende una piega inaspettata. Per chi è in coppia, servirà un po’ di equilibrio: la voglia di leggerezza potrebbe scontrarsi con il bisogno di stabilità del partner. Il consiglio è semplice: alterna momenti di svago a conversazioni più profonde. Una domanda utile da farti: sto ascoltando davvero ciò che l’altro ha da dire?

Salute e Benessere

I Gemelli vivono di stimoli e cambiamenti, ma questa settimana il tuo corpo e la tua mente ti chiedono di ritrovare concentrazione. Integra nella tua giornata esercizi di respirazione o pratiche di meditazione guidata: anche 10 minuti possono fare la differenza. Per il benessere fisico, alterna allenamenti leggeri e divertenti – come un giro in bicicletta o una lezione di ballo – a momenti di stretching che aiutino a sciogliere le tensioni. A livello alimentare, limita cibi troppo elaborati: il tuo sistema digerente trarrà giovamento da pasti semplici e regolari. Per mantenere alta la lucidità mentale, scrivi ogni sera tre cose che hai imparato o scoperto: sarà un rituale che alimenta curiosità e gratitudine.

Lavoro e Carriera

Sul lavoro, la tua creatività e la capacità di adattarti saranno le tue risorse più preziose. Questa settimana potresti trovarti a gestire più progetti insieme, e il rischio sarà disperdere energie. Organizza le attività in piccoli blocchi di tempo e concediti pause brevi ma rigeneranti. Se collabori con colleghi, la tua capacità di comunicare ti metterà al centro di dinamiche interessanti: sfrutta l’occasione per far emergere idee originali. Per chi cerca opportunità, un messaggio o una proposta inaspettata potrebbe aprire una strada del tutto nuova.

Argomento della Settimana – Spiritualità

Il segno dei Gemelli tende a vivere nella testa, ma questa settimana la sfida sarà calarsi più a fondo nella dimensione interiore. Prova a dedicare del tempo a riflessioni personali o a pratiche che stimolino la connessione con te stesso, come scrivere un diario o camminare in silenzio senza distrazioni tecnologiche. Non si tratta di cambiare radicalmente, ma di imparare a rallentare e riconnetterti con ciò che conta davvero.

Il coraggio di fermarsi

Per i Gemelli, fermarsi può sembrare quasi impossibile. Eppure, proprio in questa settimana, il tuo potere sarà nella pausa. Obiettivo concreto: ritaglia almeno un quarto d’ora ogni giorno per stare in silenzio senza schermi, distrazioni o conversazioni. Sarà il tuo carburante segreto per ritrovare equilibrio e lucidità.

Cancro

Amore

Per i single del segno zodiacale del Cancro, la settimana apre spazi di dolcezza e incontri che nascono in ambienti familiari: una cena tra amici, una riunione informale o persino una chiacchierata con qualcuno che conosci da tempo e che ti guarda con occhi nuovi. Se sei in coppia, il cuore ti chiede rassicurazioni: sarà importante comunicare con delicatezza ciò di cui hai bisogno, evitando silenzi che creano distanze. Un piccolo gesto romantico – una lettera, un ricordo condiviso, un pensiero preparato con cura – potrà riaccendere l’intimità.

Salute e Benessere

Il Cancro ha un legame profondo con le emozioni, e questa settimana il tuo equilibrio passerà proprio dalla capacità di alleggerirti interiormente. Dedica tempo a rituali di purificazione: un bagno caldo con sali profumati, una passeggiata vicino all’acqua o una breve sessione di meditazione guidata. A livello fisico, scegli attività che non stressino troppo il corpo ma che liberino la mente, come nuoto dolce, stretching o yoga lento. L’alimentazione sarà più equilibrata se riduci i cibi troppo ricchi e privilegia i pasti leggeri, magari con ingredienti che richiamano la stagione estiva. Per il benessere mentale, prova a scrivere ogni sera tre emozioni provate durante il giorno: questo esercizio ti aiuterà a riconoscere e integrare ciò che senti senza reprimerlo.

Lavoro e Carriera

Sul fronte professionale, il Cancro tende spesso a lavorare con dedizione silenziosa, ma questa settimana potrebbe esserci la necessità di esporsi un po’ di più. Un’idea o un progetto a cui tieni merita di essere presentato con fiducia. Se ti senti insicuro, prepara le parole in anticipo: un discorso ben strutturato farà la differenza. Se stai cercando nuove strade, non sottovalutare i contatti personali: il consiglio giusto potrebbe arrivare da qualcuno che ti conosce bene.

Argomento della Settimana – Relazioni Sociali

Il tuo segno zodiacale è spesso legato a una cerchia ristretta di persone fidate, ma in questi giorni aprirti a nuove connessioni ti porterà leggerezza. Potresti riscoprire il piacere di condividere momenti semplici, come una cena improvvisata o una chiacchierata al telefono con qualcuno che non senti da tempo. Non isolarti: la tua sensibilità è un dono, e sarà proprio condividendola che troverai riconoscimento e affetto.

Trova rifugio nella tua autenticità

Il vero potere del Cancro non è la corazza che indossa, ma la capacità di toccare le corde più profonde delle persone. Questa settimana, prova a non nascondere ciò che senti: lascia emergere la tua autenticità senza paura del giudizio. Obiettivo concreto: dedica almeno un momento al giorno a un gesto di gentilezza, verso te stesso o verso gli altri. Sarà il tuo modo di nutrire il cuore.

Leone

Amore

Per i single del segno zodiacale del Leone, la settimana promette incontri che accendono entusiasmo. Potresti sentirti al centro dell’attenzione in un evento sociale o in un gruppo di amici, e proprio lì potrebbe scoccare una scintilla speciale. Non aver paura di mostrarti per ciò che sei: la tua autenticità sarà irresistibile. Per chi è in coppia, invece, è il momento di ravvivare la relazione con un pizzico di creatività: sorprendi il partner con un gesto fuori dall’ordinario, una serata diversa dal solito o un piccolo viaggio improvvisato.

Salute e Benessere

Il Leone vive di energia e motivazione, e questa settimana il corpo ti chiede movimento che abbia anche una componente espressiva. Sport come la danza, il teatro fisico o allenamenti di gruppo ti permetteranno di scaricare tensioni e allo stesso tempo alimentare il tuo lato creativo. A livello nutrizionale, privilegia alimenti che ti diano energia costante senza cali improvvisi, come cereali integrali, frutta secca e proteine leggere. Per il benessere emotivo, ritaglia spazi per esprimerti: dipingere, scrivere o persino cantare a voce alta possono essere valvole di sfogo potenti. Non trascurare il riposo: la tua energia è forte, ma senza ricariche adeguate rischi di bruciarti.

Lavoro e Carriera

In campo professionale, il Leone questa settimana ha l’opportunità di mettersi in luce. Un progetto su cui lavori da tempo potrebbe finalmente ricevere l’attenzione che merita. Tuttavia, evita di voler primeggiare a tutti i costi: la vera leadership nasce dalla capacità di valorizzare anche gli altri. Se stai cercando nuove opportunità, metti in evidenza le tue qualità creative: il tuo modo di raccontarti può fare la differenza in un colloquio o in una presentazione.

Argomento della Settimana – Successo Personale

Il tema centrale sarà la ricerca del riconoscimento. Non cercarlo però solo all’esterno: chiediti se sei davvero orgoglioso dei tuoi progressi. Concediti di celebrare anche i piccoli traguardi: un compito portato a termine, una difficoltà superata, un passo avanti che ti avvicina ai tuoi obiettivi. La tua autostima crescerà in modo autentico quando imparerai a riconoscerti valore, prima ancora di riceverlo dagli altri.

Brilla senza consumarti

Il tuo segno zodiacale ha la luce dentro, ma non devi sempre dimostrare qualcosa. Questa settimana, la sfida è brillare con naturalezza, senza sforzo. Obiettivo concreto: dedica almeno 30 minuti a un’attività che ti faccia sentire orgoglioso, non per gli altri, ma per te stesso. Che sia completare un progetto, allenarti con costanza o creare qualcosa di unico, fallo diventare il tuo momento di vittoria personale.

Vergine

Amore

Per i single del segno zodiacale della Vergine, la settimana apre scenari interessanti legati a persone che condividono i tuoi stessi interessi. Potresti conoscere qualcuno durante un’attività formativa, un workshop o una situazione in cui la precisione e l’intelligenza giocano un ruolo centrale. Per chi è in coppia, sarà il momento di rafforzare la fiducia reciproca: chiarire piccoli malintesi, organizzare insieme la quotidianità e creare nuove routine può ridare stabilità e serenità al legame. La tua attenzione ai dettagli sarà la chiave per far sentire l’altro veramente visto e ascoltato.

Salute e Benessere

La Vergine tende a prendersi cura degli altri, ma questa settimana il focus deve tornare su di te. Dedica tempo a una routine bilanciata tra corpo e mente: attività leggere ma costanti, come pilates o camminate veloci, ti aiuteranno a mantenere energia senza affaticarti. L’alimentazione dovrebbe privilegiare cibi semplici, naturali e facili da digerire: evita gli eccessi e sperimenta piatti freschi a base di verdure e cereali integrali. Per il benessere mentale, imposta piccole liste giornaliere di priorità, ma non dimenticare di inserire anche momenti di svago: guardare un film, fare una telefonata a un amico o dedicarti a un hobby creativo. La tua serenità crescerà quando riuscirai a bilanciare doveri e piaceri.

Lavoro e Carriera

La tua dedizione e la capacità organizzativa saranno particolarmente apprezzate in questi giorni. Se hai in corso progetti complessi, la tua precisione farà la differenza. Tuttavia, non trasformare il perfezionismo in rigidità: ogni tanto accetta che “abbastanza bene” sia sufficiente. Potresti ricevere incarichi che richiedono attenzione al dettaglio, e questo ti permetterà di dimostrare la tua competenza. Per chi cerca nuove opportunità, preparare una presentazione chiara e ben strutturata aumenterà le probabilità di successo.

Argomento della Settimana – Finanze

Il tema economico entra in primo piano: non tanto grandi guadagni, quanto una migliore gestione delle risorse. Questa è la settimana ideale per rivedere il tuo bilancio personale, eliminare spese superflue e pianificare obiettivi a medio termine. Anche piccoli accorgimenti quotidiani, come cucinare di più a casa o ridurre spese impulsive, avranno un impatto positivo.

Trova l’equilibrio nella semplicità

La tua forza è la disciplina, ma rischi di dimenticare che la vita è fatta anche di leggerezza. Questa settimana sfida te stesso a non complicare troppo le cose: scegli la via più semplice, quella che ti dà serenità. Obiettivo concreto: dedica almeno un’ora a un’attività che non abbia alcuno scopo pratico se non quello di farti stare bene, come disegnare, leggere o ascoltare musica.

Bilancia

Amore

Per i single del segno zodiacale della Bilancia, la settimana sarà un gioco di sguardi e parole. Potresti trovarti al centro di un incontro che nasce da una situazione sociale, magari durante una cena, un evento culturale o una conversazione casuale che prende una piega sorprendente. La tua capacità di affascinare con eleganza sarà irresistibile. Per chi è in coppia, invece, emerge il bisogno di armonia: qualche contrasto potrebbe affiorare, ma sarà proprio la tua diplomazia a riportare equilibrio. Un piccolo gesto di compromesso o una sorpresa preparata con cura sapranno riaccendere la complicità.

Salute e Benessere

La Bilancia tende a oscillare tra eccessi e momenti di calma, e questa settimana l’obiettivo sarà trovare un centro stabile. Dedica tempo a pratiche che uniscano corpo e mente, come yoga, pilates o meditazione leggera. A livello fisico, prova attività che stimolino la coordinazione e la grazia, come danza o nuoto dolce. L’alimentazione sarà più equilibrata se punterai su pasti leggeri e colorati, ricchi di verdure e frutta fresca di stagione. Per il benessere mentale, ritagliati momenti di silenzio in cui staccare dal telefono e dalle richieste esterne: anche mezz’ora al giorno senza distrazioni può rimetterti in equilibrio.

Lavoro e Carriera

In ambito professionale, la tua capacità di mediazione sarà essenziale. Questa settimana potresti trovarti in mezzo a situazioni in cui colleghi o collaboratori non si comprendono del tutto: sarai tu a fare da ponte e a trovare soluzioni condivise. Non temere di esprimere le tue idee: il tuo intuito sarà ben accolto se presentato con chiarezza. Per chi cerca nuove opportunità, punta su contesti che valorizzino la creatività e la collaborazione: lì troverai terreno fertile.

Argomento della Settimana – Relazioni Sociali

Il bisogno di connessioni sarà forte: circondarti di persone positive e stimolanti farà la differenza. Un invito accettato all’ultimo minuto o un incontro inaspettato potrebbe diventare una fonte di ispirazione. Non sottovalutare la forza delle conversazioni sincere: un dialogo autentico ti darà più energia di mille attività programmate.

Lascia che l’armonia ti guidi

La tua vera forza è la capacità di portare equilibrio dove regna il caos. Questa settimana non forzare le cose: lascia che la tua naturale inclinazione all’armonia diventi il tuo faro. Obiettivo concreto: ogni giorno, dedica almeno un pensiero o un’azione a ricostruire un ponte – che sia con un amico, un familiare o con te stesso. Piccoli gesti di pace apriranno grandi orizzonti.

Scorpione