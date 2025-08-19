Oroscopo di oggi 19 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Non è questo il momento di inaugurare cambiamenti epocali, piuttosto puntiamo su iniziative concrete, per consolidare ciò che abbiamo in mano. Possibili piccoli guai legati alla quotidianità: studiamo nuove strategie d’azione, senza perdere la calma.

Toro. 21/4 – 20/5 Facciamoci guidare dal nostro sesto senso, per capire se nel lavoro è il momento di agire, o al contrario è tempo di restare in osservazione. La Luna in Cancro sottolinea i nostri talenti naturali, l’empatia, la capacità di ascolto. Facciamone buon uso.

Ariete. 21/3 – 20/4 Una ferita affettiva brucia ancora, ma la disponibilità degli amici aiuta a superarla. Coltiviamo la fiducia e viviamo con pienezza il presente. Esiste un rimedio infallibile per alleggerire l’atmosfera, senza fuggire dalle responsabilità: l’ironia.

Oroscopo di oggi 19 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna ostile, rinfocolata da Marte, rischia di mandarci al tappeto al primo round. Corriamo ai ripari, non cediamo alla tentazione di polemizzare. Delle lievi incomprensioni nella nostra relazione ci costringono a guardarci dentro. È giunta l’ora di scegliere.

Vergine. 24/8 – 22/9 Senso pratico e serenità interiore ci sostengono, qualora dovessimo affrontare cambiamenti importanti nell’ambito familiare o professionale. L’idea di unirci agli altri ci stuzzica non poco: quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze.

Leone. 23/7 – 23/8 Nel caso ci sia bisogno di una messa a punto della situazione, contiamo oggi su intuizioni preziose, per sistemare le questioni personali più delicate. Forse con un amico siamo costretti a fare un passo indietro, ma è una decisione saggia e lungimirante.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna e Marte ci impediscono di trattenere l’impulso a giudicare tutto e tutti. Controllare l’emotività può essere un’impresa. Ce la faremo! Uno scossone fa vacillare l’equilibrio familiare? Non facciamoci prendere dall’ansia, moderiamo le reazioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un bel trigono d’Acqua della Luna a nostro favore. Complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Martedì all’insegna delle soddisfazioni e dell’appagamento interiore. In primo piano carriera e finanze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, abbiamo ottime possibilità di riuscita. Prendiamo in seria considerazione le problematiche dettate dalla gestione delle risorse economiche comuni.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Cerchiamo di essere meno suscettibili e di non prendere per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettiamo i buoni consigli. Piccoli contrattempi per eredità, rimborsi o crediti da riscuotere. Siamo più coinvolgenti del solito nei sentimenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche piccolo inconveniente pratico rende tutto più faticoso, ma conosciamo bene come indirizzare il nostro impegno per avere successo. Teniamo duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la nostra parola d’ordine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se dobbiamo riprendere a lavorare, riteniamoci fortunati. Il rientro è ammorbidito dal passaggio della Luna in Cancro e dalla positività che ci infonde. Gestiti con buonsenso, gli affari si indirizzano nella direzione giusta. Risultati confortanti negli studi.