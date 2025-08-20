Oroscopo di oggi 20 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 20 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 Liberi o in coppia, la concentrazione della Luna, di Venere e Giove in Cancro ci invita ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto ad affetti e famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna. È un’opportunità per scendere dalla giostra e fermarci a pensare. Toro. 21/4 – 20/5 Influssi positivi sia per l’amore sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo capire e supportare. Riflettiamo e scegliamo l’ambito che ci sembra prioritario, per un’azione prudente ma netta favorita dalla Luna. Gemelli. 21/5 – 21/6 Arriva un segno convincente da parte di un compagno di vita finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un pizzico di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche entrata a sorpresa. Gli amici riescono a dimostrarci quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la mossa migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone. 23/7 – 23/8 Come ottenere l’interesse di qualcuno che sembra indifferente al nostro fascino, ma non lo è? Alla domanda risponde Marte: seduzione e passionalità. Una presenza più attiva e premurosa nella vita di coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine. 24/8 – 22/9 Il cielo non si limita a darci una mano nelle faccende familiari, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Almeno per oggi, nessun limite nelle spese. Bilancia. 23/9 – 22/10 Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni. Possibilmente con la massima sincerità.