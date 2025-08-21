Oroscopo di oggi 21 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Soli per vocazione. Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul nostro cammino. Siamo in vena di generosità, e la voglia di spendere soltanto per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere?

Procediamo con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno.

La Luna in Leone scende in campo, per darci manforte nelle delicate dinamiche di coppia. Energia, entusiasmo e vitalità, tipici dell’elemento Fuoco. Ottimale oggi per divertirci, rinsaldare la relazione, rappacificarci con soci e colleghi dopo una discussione.

Oroscopo di oggi 21 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

È un giovedì tutto da vivere, grazie al sestile della Luna con Marte. Un’energia solare ci rende più dinamici, seducenti e accattivanti che mai. In gruppo ritroviamo il buonumore, recuperiamo sicurezza nel nostro fascino e risaliamo la china a grandi passi.

La buona sorte e la vitalità non ci mancano e gli ostacoli, seppure imprevisti, possiamo affrontarli con il nostro stile, logico, saggio e prudente. Risolviamo una questione delicata o un imprevisto nell’ambiente di lavoro, con efficienza e senso pratico.

Tante stelle a favore che sostengono la Luna, le quali ci forniscono determinazione, intuito e capacità di gestire eventuali diatribe e ostinazioni familiari. Mantenendoci centrati, riusciamo ad avanzare con passo sicuro. In società, fra gli amici, ci facciamo notare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Possiamo lamentarci con la Luna, se la giornata non è di nostro gradimento, anche se a metterci nei guai è la nostra voglia di attenzioni e visibilità. Siamo sorretti dalla forza di volontà, nonostante il disfattismo dell’umore: non è salutare continuare a rimuginare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I trigoni della Luna e di Mercurio sono un toccasana per i rapporti sociali. Viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico ritrovato. Mettiamo a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente la realtà e l’investimento fisico richiesto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Restiamo particolarmente lucidi e concentrati sui nostri obiettivi. Il passo è quello di intraprendere nuove modalità d’azione, anche difensive. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensiamo, ma soprattutto quello che sentiamo nel cuore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Stare da soli ci fa male, senza un amore generoso di calore perdiamo la bussola, ma per volare, dimentichiamo a terra il pesante bagaglio del passato. La famiglia non vede di buon occhio gli spazi liberi che ci riserviamo? Facciamo valere le nostre ragioni.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lasciare che il mondo sia come sia, senza buttarci a corpo morto nelle cause perse, a raddrizzare i torti. Si può fare ora che siamo in pace. C’è solo Urano fuori posto, ma in questo vivere nella contraddizione, sperimentiamo un’armonia mai provata.