Oroscopo di oggi 23 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 Una giornata in linea con le nostre più rosee aspettative, grazie al trigono lunare. Clima disteso in casa e con gli amici. Piacevoli scampagnate. Comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dai doveri.

Ariete. 21/3 – 20/4 Pensiamo alla carriera. Per noi è un pilastro dell’autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e traguardi. Non guardiamo alle questioni burocratiche, alle faccende pratiche con insofferenza, fanno parte della vita.

Oroscopo di oggi 23 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Sabato favorevole, protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro. Stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. A una buona resa professionale, si accompagna un ambiente sereno e collaborativo, indispensabile per esprimerci.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna ci invita a valutare con perizia il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamo che questi possono evolvere o modificarsi.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’obiettivo è concludere in fretta, per non lasciare incompiuta l’opera? Tra il dire e il fare c’è di mezzo Urano, che semina zizzania e imprevisti. Il Sole e la Luna congiunti ci danno una mano a sbrigare le incombenze necessarie, con oculatezza e precisione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare un senso generale. Dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un’istantanea delle circostanze da affrontare, così riusciamo a evitare errori e perdite di tempo.