Oroscopo di oggi 24 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 24 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 24 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4 I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Giove soffoca la nostra foga, lasciando campo libero al riflessivo Mercurio. Chiediamoci cosa ci fa paura. Toro. 21/4 – 20/5 Una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti, per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni. Gemelli. 21/5 – 21/6 Sotto il tiro del Sole e della Luna in Vergine, è difficile organizzarci. Per fortuna qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre più fosche previsioni, di fronte a un problema troviamo comprensione e appoggi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Grazie all’armonia lunare a Giove, abbiamo i numeri per vincere qualunque sfida. A condizione che il traguardo non sia realisticamente irraggiungibile. Una storia può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Sintonia anche per le coppie un po’ ossidate. Leone. 23/7 – 23/8 Possiamo ricevere degli spunti per riflettere su quanto in passato abbiamo regalato, senza tenere niente per noi: non è per egoismo, ma per sopravvivenza. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciamo a pensare in maniera diversa. Vergine. 24/8 – 22/9 Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna nel nostro cielo che appiana gentilmente i contrasti, offrendoci un punto di vista differente. Giove in Cancro è un’iniezione di fiducia nelle nostre capacità, lo spirito d’iniziativa che ci spinge all’azione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se il nostro stato d’animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all’interno della relazione. Magari è la quotidianità che genera insofferenza.