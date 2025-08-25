Oroscopo di oggi 25 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

L’ennesimo tuffo al cuore ci attende, con la Luna ancora in Vergine: per fortuna sta passando e in serata la situazione evolverà in meglio. A una resa professionale traballante, si accompagna anche un clima lavorativo ben poco collaborativo.

Rientriamo alla base dopo le ferie? La voglia è poca, mettiamolo in conto, ma riprendere il ritmo quotidiano ci resta più facile a farsi che a dirsi. Decisioni importanti per le nostre tasche. Corriamo pure qualche rischio, le previsioni sono promettenti.

Un amico fidato ci invita alla concretezza, a non raccontare favole agli altri e a noi stessi: dopo lo sconcerto iniziale, riflettendoci capiamo che ha ragione. La regola essenziale nei rapporti interpersonali è rimanere sì noi stessi, ma disponibili alla mediazione.

Oroscopo di oggi 25 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Una giornata ideale per oziare beatamente dove meglio crediamo, ma anche per dedicarci a interessi creativi: musica, fotografia, pittura o cucina. Se la relazione sta attraversando una fase serena, impegniamoci perché la pace duri il più a lungo possibile.

Siamo bendisposti ai sentimenti, aperti a nuovi incontri e affettuosi con il compagno di vita. Se ci sfuggisse dalla bocca un “ti amo”, sarebbe da festeggiare. Bella sensazione oggi, con la mente e il cuore che procedono a braccetto nella medesima direzione.

La lucidità rimette i pezzi al loro posto, dopo un periodo di confusione dovuto a vacanze e circostanze varie. Compromessi e patti per ripartire. Dialogo costruttivo in famiglia, momenti di quiete, in cui ci sentiamo come una barca col vento in poppa.

Puntualmente, ciclicamente, ci facciamo sorprendere dai dubbi, ma non oggi. Dal nostro ambiente e da Cupido riceviamo notizie e conferme rassicuranti. “Chi cerca trova”, recita un vecchio detto. L’importante è sapere cosa si cerca, per sperare di trovarlo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Stabiliamo fruttuosi rapporti di collaborazione con fratelli e cugini, basati su patti chiari che soddisfino le esigenze di tutte le parti coinvolte. L’importante è avere in mente un quadro dei traguardi da raggiungere: da lì si tratta solo di agire.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un lunedì d’estate per noi è un invito al piacere, non al dovere. Ma fino al pomeriggio è probabile che il lavoro assorba tutte le nostre energie. Per far felice chi ci è vicino, siamo disposti a occuparci di casa e faccende varie. Se non è amore, cos’è?

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il sodalizio in atto fra il Sole e la Luna in Vergine è l’unico proficuo. Mostriamo a chi ci interessa la nostra affidabilità e determinazione. Un inaspettato cambio di programma non deve farci preoccupare, fa tutto parte della quotidianità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cominciare con il piede giusto significa aver gettato le fondamenta, per una costruzione stabile e a prova di imprevisti. Siamo motivati e produttivi.

Affrontiamo la vita con saggezza e sensibilità, dando ascolto specialmente a chi conosciamo e stimiamo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Atmosfera rilassata. Dedichiamoci alla casa, alla famiglia e alla persona amata, per scoprire quanto può essere straordinaria la normalità. Riscopriamo la gioia di giocare con i figli, riempire la dispensa e il frigorifero, organizzare la settimana.