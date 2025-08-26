Oroscopo di oggi 26 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 26 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4

La nostra storia d’amore si destreggia fra altri e bassi, ma oggi l’incontro di Venere con Saturno e Urano ci persuade a imboccare la strada dell’altare. È arrivato il momento giusto per una decisione importante, prendiamola sia con il cuore sia con la testa. Toro. 21/4 – 20/5

Un martedì d’agosto è il palco ideale per mettere in scena un’atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli. 21/5 – 21/6

Gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l’ingresso della Luna in Bilancia: ritroviamo il nostro consueto entusiasmo, torniamo a far festa. Venere in sestile a Urano suggerisce di controllare la posta e telefono, fantastiche sorprese in vista.

Cancro. 22/6 – 22/7

Luna stregata in quadrato, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo: o è un sì o è un no. Ore delicate, da gestire evitando di strafare: meglio assumere un atteggiamento modesto, dimesso. Leone. 23/7 – 23/8

Venere nel nostro cielo, appoggiata da Saturno e Urano, annuncia un giorno ruggente, appassionato e forse fatale, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale ci dona gratificazioni e conferme sul rapporto di coppia. Pensiamo alle nozze. Vergine. 24/8 – 22/9

Fra gli annunci odierni, troviamo ciò che ci serve: cuore, amicizia, acquisti. Invitiamo una persona cara e trasciniamola con noi, divertimento assicurato. Un’improvvisa certezza si fa strada in noi: se amore deve essere, bene, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna congiunta a Marte consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirci sulle nostre posizioni, per quanto ponderate, non ci fa buon gioco. Il settore più in luce è quello professionale, dove le trattative sono in corso e promettono molto bene.