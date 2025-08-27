Oroscopo di oggi 27 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 27 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 27 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4

Venere in trigono a Nettuno ci sprona alla fantasia e alla spiritualità. Diamo spazio a noi stessi e all’amore per ripartire con una marcia in più. Limitiamo la fatica, dando più spazio alla collaborazione con gli altri e dividendoci equamente i pesi. Toro. 21/4 – 20/5

Oggi teniamo in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci intriga. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È un’eco che proviene dal passato, non ascoltiamola. Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in Bilancia rappresenta il trampolino di lancio da cui spiccare il volo. Corriamo sempre dietro alla perfezione, oggi riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi abbiamo più di un motivo per borbottare: la Luna in Bilancia preannuncia una giornata all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica a due, ma l’appuntamento può sfumare, se non lasciamo a casa il nervosismo. Leone. 23/7 – 23/8

Clima di esplorazione, soprattutto nella sfera interiore: accarezziamo l’idea di un viaggio. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto? Non potremmo mai vivere su un’isola deserta: gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana. Vergine. 24/8 – 22/9

Un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo: cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza avere la pretesa che i risultati siano immediati. Bilancia. 23/9 – 22/10

I contraccolpi di Giove sono mediati dalla combinazione fortunata tra la Luna e Mercurio. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Mercoledì che scorre piuttosto tranquillo, come un fiume quando si avvicina al mare: godiamoci il momento.