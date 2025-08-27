Oroscopo di domani 28 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 Non diamo troppo peso ai contrasti di coppia, generati dalla Luna in Scorpione e da Venere. Basta un pizzico d’ironia, un approccio sensuale per farli svanire. La gelosia si insinua nella mente e ci invita a riflettere: abbiamo le prove dei nostri sospetti o sono solo fantasie?

Oroscopo di domani 28 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le faccende di cuore sono confuse, ma l’ingresso della Luna in Scorpione ci mostra uno spiraglio: il primo passo per uscire fuori dalle nebbie. Possiamo dimostrare la nostra serietà, facendoci notare da una persona importante e ottenendo il suo plauso.

Leone. 23/7 – 23/8

Scegliamo un luogo tranquillo, per stare un po’ da soli, scrivere, dipingere, praticare yoga, liberarci dalla spiacevole sensazione di essere controllati a vista. Siamo generosi, tendiamo la mano per primi. Anche se la ragione è dalla nostra, comportiamoci da signori.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca. Soprattutto quando, senza un motivo plausibile, ci cambiano turni e mansioni, e ci tocca ripartire da zero. Deleghiamo o rimandiamo alcuni impegni e focalizziamoci su qualcosa di nuovo, senza paura di esplorare.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, sarà piacevole rivedere luoghi e persone. La condizione affettiva è in subbuglio, e la cosa ci stuzzica: tenerezze e coccole non devono mai mancare.