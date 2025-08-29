Oroscopo di oggi 29 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 Qualche rallentamento sul fronte professionale mette in circolo ansia e timore. Fortunatamente dei cari amici ci aiutano a sdrammatizzare. Per la buona gestione delle risorse a disposizione, facciamo scelte accorte nell’alimentazione e nello stile di vita.

Ariete. 21/3 – 20/4 Urano incontra il nostro Nettuno, e il clima diventa carico di promesse, aspettative, novità. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi che ci siamo prefissati, non riusciamo a centrare il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso.

Oroscopo di oggi 29 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Bilancia. 23/9 – 22/10 La giornata si prospetta discreta, a patto che l’invito alla collaborazione parta da noi: chi ci è attorno è disponibile, aspetta un nostro gesto. Investiamo su noi stessi. Prendiamoci del tempo per riflettere, raccogliamo le risorse per migliorare.

Leone. 23/7 – 23/8 Un venerdì energico, frizzante. Predisponiamoci ad agire aggiustando il tiro anche in itinere: ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Progetti innovativi, possibilità di esprimere noi stessi con estro e originalità, questo è il premio che ci aspetta.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una netta ripresa sul piano emotivo, grazie alla Luna: da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo a essere allegri e fiduciosi. Il trigono lunare a Giove è un ottimo ricostituente, così come la creatività l’autentico motore della vita.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in congiunzione in fatto di volontà e intuito è una benedizione, e in più oggi, grazie a Giove, ci agevola negli affari, nelle finanze e in amore. Stupefacente il connubio fra la razionalità e la fantasia, il coraggio e l’entusiasmo. L’impossibile diventa reale.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se una nostra iniziativa non va come sperato, abbiamo però la soluzione in tasca. Osserviamola al microscopio, modifichiamo la strategia e riproviamo. Su come scongiurare la monotonia nella vita di coppia, ci riveliamo dei maestri, ma oggi non siamo tanto in vena.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Certi giorni godiamo di una calma che farebbe invidia a un monaco zen: pur di fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come bambini da accudire. Culliamole e diamo loro il nutrimento per crescere.

Acquario. 21/1 – 19/2

Può capitare che un imprevisto rivoluzioni i programmi odierni, specialmente se la nostra organizzazione sembra fare acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in famiglia sono facilmente superabili con l’ascolto attivo e l’empatia. Pochi giri di parole.

Pesci. 20/2 – 20/3

La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte, ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito.