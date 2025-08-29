Oroscopo di domani 30 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Il fatto che a livello emotivo oggi godiamo di una certa calma ha dei riscontri positivi nella sfera affettiva. Facciamo progetti a lungo termine. Senza avere distrazioni, ci dedichiamo con tenacia all’attività. L’esecuzione è buona, riteniamoci soddisfatti.

Toro. 21/4 – 20/5 Qualche difficoltà d’intesa con il prossimo è prevedibile, a meno che non rifiutiamo le occasioni mondane e ce ne stiamo un po’ per conto nostro. Osiamo cambiamenti, ma asteniamoci dal giudizio aspro sugli altri. “Chi di spada ferisce, di spada perisce.”

Ariete. 21/3 – 20/4 Teniamo alta la guardia e accontentiamoci di offrire prestazioni modeste. Ritardi, lungaggini e situazioni in fase di stallo generano insofferenza. Risparmiamo le energie. Alcune cause sono perse in partenza, e non valgono impegno e sforzi eccessivi.

Oroscopo di domani 30 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna al mattino in Scorpione è sempre un’alleata. Lo è ancora di più ora che ci serve coraggio e fiducia in noi stessi. Ci ricorda il nostro valore. L’intelligenza e lo straordinario sangue freddo che abbiamo ci permettono di sventare un imbroglio finanziario.

Leone. 23/7 – 23/8

Il quadrato lunare a Mercurio segnala problemi al lavoro. Cauteliamoci da qualcuno che fa il doppio gioco. Teniamo riservate le nostre faccende. In casa qualcuno esige da noi risposte chiare e promesse precise? Chiediamo la stessa onestà e trasparenza.

Vergine. 24/8 – 22/9

Complice la Luna ancora per poco in Scorpione, sfoggiamo un piglio combattivo, che ci consente di far sì che gelosie e rivalità non condizionino l’ambiente. Sentiamoci fieri delle nostre capacità. Abbiamo gestito una questione professionale con grande abilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se stiamo rivedendo dei vecchi progetti e non siamo troppo contenti dei risultati ottenuti fino a questo momento, possiamo correggere il tiro. Situazioni che sembrava fossero alla nostra portata si stanno complicando, ma non gettiamo la spugna.