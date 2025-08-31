Oroscopo di oggi 31 agosto 2025 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 31 agosto 2025: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 31 agosto 2025 Ariete. 21/3 – 20/4

Il passaggio della Luna in Sagittario soddisfa le aspettative. In viaggio o a casa, siamo circondati da persone allegre che ci fanno sentire benvoluti. Abbiamo l’occasione di metterci in luce, senza paura di volare troppo alto. “La fortuna aiuta gli audaci.” Toro. 21/4 – 20/5

Ottimi rapporti di collaborazione con i familiari. Molti progetti di lavoro da definire o da rivedere, per adeguarli a nuovi scenari professionali. Scelte importanti per le finanze. Corriamo qualche rischio, ma i risultati appaiono molto promettenti. Gemelli. 21/5 – 21/6

L’insicurezza lavora ai fianchi, ma il centro non vacilla. Assecondiamo la nostra indole “ariosa”, puntando sulla fantasia, l’inventiva, l’elasticità. La creatività e il piacere di costruire possono agevolmente rendere la quotidianità meno noiosa e ripetitiva.

Cancro. 22/6 – 22/7

Troppi pensieri si affollano in testa? Sgombriamola praticando la meditazione o ricorrendo a una visualizzazione guidata. Sono di grande aiuto. Potremmo accusare un calo della voglia di produrre a tutti i costi, ma non è detto che sia un male. Leone. 23/7 – 23/8

Luna in Sagittario armonica a Venere: in pratica abbiamo in mano il biglietto per un viaggio nei territori dell’amore. Partiamo all’avventura. Nuove simpatiche conoscenze che oltre all’amabilità hanno il pregio di avere una fitta rete di contatti. Vergine. 24/8 – 22/9

Non è un incontro pacifico quello in atto fra il Sole e la Luna, ma a noi in pratica tocca solo di striscio. Sentiamoci liberi di defilarci. Un piccolo cambio di programma non indica necessariamente che ogni cosa sia precaria o traballante. Bilancia. 23/9 – 22/10

Morale alto e gratificazioni a mille, sia nella vita affettiva sia nella carriera. Sono i regali della Luna in Sagittario e dei suoi amici fidati Venere e Marte. Una quantità di facilitazioni su tutti i piani: gli spostamenti, il rientro, le nuove mansioni filano lisci.